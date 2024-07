Il caldo che avvolge, il sole che splende, la voglia di stare all'aria aperta. Si ma non manca il desiderio di godere di piacevoli serate d'estate o altrettanto piacevoli pomeriggi in compagnia di eventi capaci non solo di intrattenere ma anche di arricchire. Ecco per voi, come ogni settimana, una selezione di eventi in programma a Monza e in provincia sabato 20 e domenica 21 luglio 2024.

Cosa fare nel weekend in Brianza: gli eventi di sabato 20 e domenica 21 luglio 2024

A Monza è il fine settimana della Power Run. La manifestazione avrà luogo con partenza ed arrivo nel comune di Villasanta, e transito con ostacoli anche all’interno del Parco di Monza e dell’Autodromo Nazionale di Monza. 6 e 12 km di corsa non competitiva con ostacoli, arrampicate, salti, guadi e fango. Superare i propri limiti, mettere alla prova la propria resistenza, oppure semplicemente cogliere l’occasione per vivere il Parco con la sua natura, le cascine, il fiume Lambro. Un mix di sport, spettacolo e solidarietà.

L’intero ricavato della manifestazione, infatti, sarà devoluto al reparto di Ematologia Adulti dell’Ospedale San Gerardo di Monza.

Programma

20 luglio ore14: Classic 12 Km e 20 Ostacoli

21 luglio: Sprint 6 Km e 10 Ostacoli

Sempre a Monza torna nel weekend la manifestazione Nonsoloclown, festival di teatro di strada e teatro urbano, alla sua sedicesima edizione, che animerà le piazze monzesi ogni sabato sera.

Programma in piazza Trento e Trieste:

20 luglio

Luca Cutrupi/ Sogni di sapone - Bolle di sapone

Nella luce, l’oscurità. Dall’oscurità, la luce. In un’atmosfera al confine tra sogno e realtà, magiche sfere luminose danzano leggere nel buio, in un crescendo di emozioni che fanno rimanere il pubblico con il fiato sospeso fino al travolgente Gran Finale!

Joan Rovira /Un carico di giochi - Installazioni, giochi

Il parco giochi consiste in una serie di installazioni realizzate dal maestro catalano Joan Rovira a partire da materiali di recupero come biciclette, pentole, mobili e molto altro. Ogni installazione consiste in un rompicapo o in una prova di abilità per 1 o più giocatori e permette a grandi e piccoli di mettersi alla prova e di sfidare gli amici.

Bingo/ A un metro da te - Giocoleria strana

Uno spettacolo unico, originale, comico e poetico.

Un viaggio nell'immaginario del pubblico disegnando il mondo con un metro pieghevole in legno.

"La distanza separa i corpi, non i cuori."

Invenzioni miracolose con metri pieghevoli, un pizzico di magia e strane acrobazie su scala libera. La risata è la distanza più breve tra due persone.

Cosa fare a Vimercate

Sabato 20 luglio alle ore 21.15 a Vimercate va in scena il LONGLESS FILM FESTIVAL a cura di Aeris.

In programma la proiezione e premiazione dei giovani registi e videomaker che hanno partecipato all’ottava edizione del festival internazionale di cortometraggi nato per promuovere il protagonismo giovanile, la partecipazione attiva alla società e l’avvicinamento all’Arte e alla Cultura.

(In caso di pioggia c/o Auditorium Biblioteca)

Da segnalare anche una bella iniziativa a Oreno "Terza di luglio a Oreno", tre giorni di festa nel borgo medioevale con la partecipazione di Parrocchia S. Michele, Oratorio Don Bosco, Circolo Culturale Orenese e Al Basell.

Programma:

Venerdì 19 ore 21: Concerto con coro e orchestra (Chiesa S. Michele)

Sabato 20 ore 17.30: S. Messa solenne nel 167° Anniversario di consacrazione della ‘nuova Chiesa’. A seguire serata in piazza San Michele animata da Paolino Boffi:

ore 18.30: aperitivo | ore 19.30: cena | ore 21.30: tombolata

Domenica 21 ore 20.30: ‘Oreno sotto le stelle’ camminata notturna alla scoperta dei luoghi più suggestivi del paese (ritrovo piazza S. Michele). Al termine anguriata in piazza S. Michele

Eventi a Lissone

A Lissone si segnala un evento per i più piccoli organizzato presso la Biblioteca Civica. "Alla scoperta dei suoni degli ambienti naturali" è in programma sabato 20 luglio 2024 - h 10.30 presso la Sala Polifunzionale.

Letture ad alta voce per i più piccoli, da 18 a 36 mesi.

PARTECIPAZIONE GRATUITA

su prenotazione tramite App C'è Posto

scaricabile da Play Store o App Store.

Sempre nel weeekend il MAC Museo d’Arte Contemporanea di Lissone apre le sue porte a quanti vorranno partecipare ad un pomeriggio alla scoperta dei tesori che il Museo custodisce.

Sabato 20, 27 luglio e 3 agosto, alle ore 16.30, sono in programma tre visite guidate aperte a tutti, durante la quale si potrà scoprire una selezione di importanti opere appartenenti alla Collezione Permanente del Museo, riferite alle più recenti edizioni del Premio Lissone che si sono susseguite dal 2001 al 2023, di solito conservate nel caveau del Museo e fino al 6 ottobre in esposizione nella Sala Gino Meloni. I visitatori, inoltre, potranno avere una panoramica delle altre esposizioni attualmente in mostra: “Patrimonio dissidente” di Cosimo Veneziano a cura di Anna Detheridge, promossa dalla Fondazione Connecting Cultures con il sostegno di Strategia Fotografia 2023, promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura e la nona edizione del “Premio Lissone Design 2024 – Abitare la città” a cura di Matteo Ghidoni.

A seguire, nella Sala Gino Meloni, si terranno laboratori didattici aperti a bambini, ragazzi e adolescenti che, attraverso pratiche artistiche collettive, metteranno in atto processi di creatività sinergica, riflettendo sulla ricerca delle “meraviglie” inerenti alla collezione del Premio Lissone. Sabato 20 luglio l’attività didattica è rivolta ai bambini di età compresa tra i 5 e gli 8 anni, sabato 27 luglio ai bambini di età compresa tra i 9 e i 12 anni, e per finire sabato 3 agosto per i ragazzi di età compresa tra i 13 e i 16 anni.