In occasione dell’iniziativa Desio Summer Music Festival, che si terrà nei mercoledì 19, 26 giugno, 3, 10 e 17 luglio 2024, per disciplinare la circolazione veicolare e consentire lo svolgimento delle serate, il Comune di Desio ha emesso un’ordinanza che prevede la pedonalizzazione di alcune zone del centro.

Cosa prevede la viabilità temporanea in occasione del Desio Summer Music Festival

Nelle stesse giornate è quindi disposto il divieto di circolazione e di sosta con rimozione forzata dalle ore 18 alle 24 a tutti i veicoli (e comunque sino al termine dell’evento), con eccezione dei mezzi di emergenza e di quelli appartenenti alle Forze dell’Ordine, oltre ai trasporti deputati alle attività logistiche di montaggio e posizionamento di attrazioni e bancarelle autorizzate, sulle vie:

• in Corso Italia nel tratto compreso tra via XXIV Maggio e piazza Conciliazione

• in via Garibaldi nel tratto compreso tra via Alessandro Manzoni e piazza Conciliazione.

Durante gli orari di pedonalizzazione è prevista la libera circolazione dei pedoni, per cui è vietato il traffico automobilistico sia pubblico che privato. Occorre prestare particolare attenzione perché i residenti non possono né parcheggiare, né accedere alle proprie abitazioni.