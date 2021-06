Da Briosco a Monza: giornata speciale per gli amici delle auto storiche

Sono partiti da Briosco alla volta di Monza gli amici della auto storiche della Brianza. Guidati da Paola Bencini, titolare dello storico bar di via Fornacetta, hanno raggiunto l'Autodromo per la prima edizione dell'Aci Storico Festival, organizzato da Aci Storico nell'ambito del Milano Monza Motor Show 2021, il primo grande evento europeo dell’anno dedicato al comparto automotive.

Accoglienza speciale

Ad accogliere gli automobilisti partiti da Briosco c'era Geronimo La Russa, presidente dell'Automobile Club d'Italia Milano. Le auto storiche hanno partecipato alla parata in pista, "correndo" anche sulla storica sopraelevata.

L'Autodromo Nazionale di Monza è sempre una grande emozione. Basta pensare che stai guidando dove sono passati i più grandi campioni del mondo, anche se a una velocità "leggermente" diversa..., ha commentato Bencini.

Pronto il calendario degli eventi

Venerdì, la barista aveva già riunito gli amici delle auto storiche - con loro anche Giandomenico Amodeo, al timone della casa di riposo di Briosco e membro della commissione Storico Eventi Aci Milano - per pianificare i prossimi appuntamenti estivi sulle quattro ruote, tra i quali la quarta edizione della "Inverigo-Monza Cinquesettenovetre" da segnare in agenda per il 25 settembre.