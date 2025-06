Torna “Cinema in Villa”, l'ormai tradizionale rassegna cinematografica estiva a cielo aperto di Villasanta.

Dal 28 giugno torna il Cinema sotto le Stelle

Dal 28 giugno al 5 settembre 2025, il cortile di Villa Camperio (via Confalonieri n. 55, Villasanta) ospita il ricco cartellone curato dalla cooperativa Controluce, con film a partire dalle 21.30 (fino all'1 agosto) e dalle 21 per la seconda parte del programma.

La programmazione prevede un’ampia selezione di titoli nazionali e internazionali (20 proiezioni), con generi che spaziano dal documentario alla commedia, fino al drammatico. La maggior parte degli appuntamenti hanno la promozione Cinema Revolution con biglietto a 3,50 euro, grazie alla campagna promozionale del Ministero della Cultura. Alcuni appuntamenti sono realizzati in collaborazione l'associazione B-612.

In calendario ci sono anche due proiezioni gratuite offerte dall'Amministrazione comunale, una delle quali è fissata per il 15 agosto per offrire a chi trascorre il

Ferragosto in città un'occasione di svago e incontro.

Serata inaugurale in musica

La rassegna sarà inaugurata con una serata speciale a ingresso libero, fissata per il 28 giugno, alle 21.30, intitolata “Questo non è amore”: concerto e letture contro la violenza sulle donne.

Il cartellone

PRIMA PARTE – Inizio proiezioni ore 21:30

Mercoledì 2 luglio – Il nibbio di Alessandro Tonda

Venerdì 4 luglio – Ritrovarsi a Tokio di Guillaume Senez

Mercoledì 9 luglio – Una figlia di Ivano De Matteo

Venerdì 11 luglio – The art of disobedience di Geco – in collaborazione con B-612

Mercoledì 16 luglio – Noi e loro di Delphine e Muriel Coulin

Venerdì 18 luglio – 30 notti con il mio ex di Guido Chiesa

Mercoledì 23 luglio – We live in time – Tutto il tempo che abbiamo di John Crowley

Venerdì 25 luglio – La vita da grandi di Greta Scarano

Mercoledì 30 luglio – Fuori di Mario Martone

Venerdì 1 agosto – La trama fenicia di Wes Anderson

SECONDA PARTE – Inizio proiezioni ore 21:00

Mercoledì 6 agosto – Il codice del bosco di Alessandro Bernard e Paolo Ceretto – in

collaborazione con il Tavolo Ambiente Ecologia

Venerdì 8 agosto – Amichemai di Maurizio Nichetti

Mercoledì 13 agosto – Queer di Luca Guadagnino

Venerdì 15 agosto – Settembre di Giulia Steigerwalt – INGRESSO GRATUITO

Mercoledì 20 agosto – Parthenope di Paolo Sorrentino

Venerdì 22 agosto – Il mohicano di Frédéric Farrucci

Mercoledì 27 agosto – Paternal leave di Alissa Jung

Venerdì 29 agosto –Elio di Domee Shi e Madeline Sharafian – in collaborazione con B- 612

Mercoledì 3 settembre – Il cielo sopra Berlino di Wim Wenders

Giovedì 5 settembre – Ferrari di Michael Mann – INGRESSO GRATUITO

In caso di maltempo, la proiezione sarà annullata. Gli aggiornamenti meteo verranno comunicati in tempo reale sulla pagina Facebook: @astrolabiovillasanta

Valeria Bassani, assessora alla Cultura: