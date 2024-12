Danza aerea e laboratori interattivi: a Vimercate arte, sport e musica si incontrano in Villa Sottocasa

Il Comune di Vimercate, in occasione delle festività natalizie, ha affidato a Musicamorfosi la realizzazione di un progetto speciale a misura di grandi e bambini.

Danza aerea e laboratori interattivi: a Vimercate arte e sport si incontrano in Villa Sottocasa

Si tratta dell’iniziativa “Volando Sottocasa”: per due sabati (il 14 e 21 dicembre) e due domeniche (il 15 e il 22 dicembre), nel Cortile d’onore di Villa Sottocasa sarà attiva una struttura “magica” che ospiterà dalle ore 16 alle 18.30 performance di danza aerea e piccoli laboratori interattivi: le performance di danza aerea, spettacolare fusione tra varie discipline artistiche e sportive che combinano l’estetica della danza e il rigore della ginnastica con la magia delle arti circensi, saranno a cura degli acrobati e dei ballerini dell’associazione La Clé de l’Art, che garantiranno sempre la massima sicurezza dei partecipanti.

Sabato 14 dicembre, inoltre, dal Cortile d’onore di Villa Sottocasa partirà (alle ore 17) una parata musicale che attraverserà il centro storico della cittadina brianzola: protagonista di questo imperdibile show itinerante sarà la Zampognorchestra, atipica e irresistibile formazione composta da quattro zampognari (guidati da Giuseppe “Spedino” Moffa) che proporranno alcuni dei più noti successi dei Beatles e dei Rolling Stones suonati con le cornamuse oltre ai grandi classici di Natale e ad una manciata di brani blues e jazz.

Infine, sabato 21 dicembre (sempre alle ore 17 e sempre con partenza e arrivo da Villa Sottocasa) è in programma il concerto della Rusty Brass, esuberante formazione di ottoni “arrugginiti” che mescola in modo davvero originale i ritmi funk-rock con le sonorità balcaniche, le incursioni nella tradizione classica con il jazz di New Orleans e il folklore messicano, il reggae con l’hip-hop ma non solo. E che saprà coinvolgere e trascinare il pubblico, rivisitando i classici natalizi, con il suo sound esplosivo ed energetico.

Maggiori info: www.musicamorfosi.it/volando-sottocasa-vimercate