Anche Desio celebra quest'anno il centesimo anniversario della morte di Giacomo Puccini, uno dei più grandi compositori d'opera nella storia. Conosciuto per opere iconiche come "La Bohème", "Tosca" e "Madama Butterfly", Puccini ha lasciato un'impronta indelebile nel mondo della musica classica. E’ Considerato l'erede naturale di Giuseppe Verdi, per la sua capacità di creare melodie travolgenti e emozionanti. Il suo stile unico ha influenzato generazioni di compositori successivi.

Desio celebra Giacomo Puccini

L'appuntamento è per martedì 23 luglio alle 21.15 al Parco Tittoni di Desio per assistere alla rappresentazione teatrale "Vissi d'arte, vissi d'amore" a cura dell'Associazione Mnemosyne.

“Questa Rappresentazione Teatrale è l'occasione per celebrare il genio di Puccini e la sua immensa eredità musicale. Le sue opere continuano a essere amate e apprezzate da pubblico e critica - afferma l'assessore alle attività economiche e politiche culturali Samantha Baldo – e sono intrise di emozioni intense e universali, che parlano direttamente al cuore dello spettatore. La sua capacità di trasmettere sentimenti tramite la musica è sorprendente. Lasciamoci dunque trasportare dalle note e dall'emozione di questo grande maestro della musica e dalla sua complessa storia d’amore con la moglie Elvira. Questo format, già sperimentato in altre occasioni con altrettante coppie celebri (a Desio abbiamo già visto: John Fitzgerald Kennedy/Jaqueline e Luigi Tenco/Dalida) passa attraverso lo scambio epistolare fra Elvira e Giacomo Puccini e alcune pagine di diario del maestro, per farci conosce l’uomo Puccini, la sua passione per la musica, le automobili, le donne, la buona tavola e i luoghi che amò di più compresa la nostra provincia di Monza e Brianza. Provincia in cui soggiornò per un anno e mezzo, in un periodo di povertà in cui, per racimolare soldi intratteneva, suonando il pianoforte, gli ospiti delle ricche famiglie proprietarie di sontuose ville gentilizie, mentre Elvira, sua moglie, ricamava corredi per fanciulle benestanti. Da questa esperienza trasse l’ispirazione per “La Bohème. Voglio cogliere inoltre l’occasione per ringraziare sin da ora anche gli amici di Casa della Musica per la bella iniziativa che proporranno alla città proprio nel prossimo mese di novembre, in occasione della data della scomparsa del grande maestro. Sarà un mese all’insegna della scoperta del genio di Puccini”

Mnemosyne con la questa rappresentazione teatrale, accompagnerà e farà conoscere al piubblico non solo la carriera artistica del maestro, ma anche la vita e le vicende che lo videro protagonista, facendo emergere la sua autentica personalità. Molti dei brani che verranno letti sono stati stralciati da originali di lettere conservate presso archivi pubblici e privati, che gentilmente hanno acconsentito alla loro divulgazione attraverso lo spettacolo teatrale che il pubblico vedrà in scena sul palco di Parco Tittoni il prossimo 23 luglio.

Eventi nell'anniversario della morte

Guardando a dopo l'estate, nel giorno dell’anniversario della morte di Giacomo Puccini (29 novembre 1924) in collaborazione con gli Amici di Casa della Musica, a Desio verrà proposto lo spettacolo "PUCCINI 100 – Giacomo Puccini uomo e artista del futuro. L’aspetto futurista del grande operista italiano".

Canto, musica e danza comporranno il ritratto di un uomo che fu enormemente avanti rispetto alla sua epoca.

Spazio alla musica

Alla Casa della Musica, inoltre, nel corso del mese di novembre, verranno fatte ascoltare e vedere gratuitamente tutte le opere di Giacomo Puccini, con video proiezioni dei migliori e ultimi allestimenti realizzati nei maggiori teatri lirici del mondo. A chi vorrà, infine verrà offerta l’opportunità di andare al Teatro alla Scala

“Ringraziamo l’assessore alla Cultura, Samantha Baldo – Dichiara Marco Mologni per Casa della Musica - per la fiducia che ha riposto in noi e il Comune per questa importante possibilità di far conoscere la figura e l’opera di Giacomo Puccini. Nei prossimi mesi predisporremo il calendario dettagliato con giorni ed orari”