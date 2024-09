Desio celebra il centenario e il decimo anniversario della Festa dello Sport

Due ricorrenze importanti: il centenario dal ricevimento del titolo di Città e il decimo compleanno della Festa dello Sport. Sono questi gli avvenimenti che si appresta a celebrare Desio dove il prossimo weekend si terrà l’ormai tradizionale Festa dello Sport, la manifestazione organizzata in collaborazione con il Comitato Sport Desio e l’Assessorato allo Sport, in programma domenica 15 settembre 2024 presso il centro sportivo comunale di via Agnesi. Protagoniste saranno tutte le società e Associazioni sportive del territorio che svolgono e promuovono lo sport nei suoi diversi ambiti e declinazioni.

In arrivo la Festa dello Sport a Desio

Una vera e propria vetrina per lo sport cittadino che intende arricchire l’offerta di eventi favorendo il lavoro in rete delle Associazioni: “Un programma molto intenso e concepito per coniugare sport e divertimento – dichiara l’Assessore allo Sport Andrea Civiero - con tante iniziative che animeranno le due giornate. Vedere i bambini divertirsi, crescere e imparare attraverso lo sport è il vero premio di questa manifestazione, perchè le attività non solo insegnano tecnica e abilità, ma soprattutto promuovono valori fondamentali come il rispetto, la collaborazione e l’impegno”.

Il centenario

Ma non finisce qui. Quest’anno, oltre alle consuete dimostrazioni ed esibizioni delle diverse discipline da parte delle società sportive, è in programma un evento aviolancistico a cura dell’Associazione Paracadutisti d’Italia – Sezione di Desio per conto del Comitato Desio Sport, per celebrare i 10 anni delle Festa dello Sport e portare un omaggio alla città per commemorare i suoi primi 100 anni.

Spaziando dalla ginnastica al calcio, dal volley alla pallacanestro, dal podismo al pattinaggio, dalle arti marziali al tennis, all’atletica, al pattinaggio su ghiaccio, al tiro sportivo, alla ginnastica artistica e al fitness, l'evento desiano sarà l'occasione per tutti di provare le più svariate discipline sportive. Un'intera giornata all'insegna dello sport in ogni sua forma e del divertimento all'aria aperta.

La marcia dello sport

Sabato 14 settembre, a partire dalle ore 18, con partenza presso il centro sportivo e arrivo in piazza Conciliazione, si terrà la Camminata Sport Run, una marcia sportiva. Un servizio di trenino navetta sarà disponibile, per trasportare le famiglie lungo il percorso, con una cadenza di circa 15 minuti.

In caso di maltempo il programma della domenica verrà recuperato il giorno 22 settembre.

Il programma completo

presso il Centro Sportivo e ricreativo comunale

Sabato 14

Ore18:00 - Ritrovo al Centro Sportivo comunale

Camminata Sport Run – Dal CENTRO al CENTRO

Partenza h. 18:30. Arrivo in Piazza Conciliazione h.19:15

Domenica 15

A partire dalle ore 10:

• Gara di tiro con carabine ad aria compressa, aperta alla cittadinanza (Iscrizione gratuita), a cura di ASD AirShooting

• Lanci col paracadute a cura dell’Associazione Nazionale Paracadutisti d’Italia sezione di Desio (h. 11:30 – 15:00 – 17:30)

• Balli di gruppo a cura ASD Bocciofila Parco Desio Gruppo Passione Danza (h. 16:45)

• Esibizione Atlete Ginnastica Ritmica a cura ASD Ginnastica San Giorgio 79 (H. 18)

• ore 11: saluti istituzionali

Nel corso della giornata:

• Trenino turistico dalle ore 9:30 alle ore 13:00 e dalle ore 14:30 alle ore 18:00 (da piazza Conciliazione al Centro Sportivo e ritorno)

Dalle ore 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 19:

• Allenamenti dimostrativi da parte degli atleti delle Associazioni presenti

• Attività di coinvolgimento del pubblico nelle diverse discipline sportive

• Possibilità di voli turistici in elicottero

• Premiazione gara di tiro