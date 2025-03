Occasioni per riflettere e prevenire, conoscere e non dimenticare, ma anche divertirsi e stare insieme. Quest’anno l’8 marzo celebra sia la Giornata della donna sia il Carnevale ambrosiano. Ci saranno appuntamenti con generi e finalità differenti, tutti accomunati dallo stesso denominatore: la voglia di vivere la nostra città con proposte culturali, sportive e ludiche gratuite per ogni età che il Comune di Desio promuove e sostiene.

Desio celebra l'8 marzo: ecco tutte le iniziative in programma

Il mese di marzo si aprirà con due appuntamenti in programma per questo fine settimana. Il primo è con la mostra “Incontri” a cura di Cristiano Plicato e Claudia Notargiacomo. Le sale espositive di Villa Tittoni ospiteranno una collettiva di otto artisti in cui pittura, scultura, fotografia e installazione s’incontrano. L’inaugurazione sarà sabato 1 marzo, alle ore 17. La mostra sarà visitabile fino al 23 marzo, dal venerdì alla domenica dalle ore 10.30 alle 12.30, dalle ore 15.30 alle 18.

Invece, domenica sarà la volta della “Desio ColoRun”, organizzata dalla parrocchia dei Santi Siro e Materno. Alle ore 14 è fissato il ritrovo in piazza Conciliazione in cui sarà possibile ritirare il kit per la corsa che partirà alle 15. Ci sarà poi animazione, street-food e musica a fare da cornice a un pomeriggio di sport e divertimento.

Due settimane di eventi

Danza, fotografia, teatro, sport e difesa personale. È una proposta a 360 gradi per conoscere il significato profondo della Giornata della donna con un palinsesto che durerà due settimane. Si inizierà sabato 1 marzo con la performance di parole e danza “Ribellione di gioia - Il bello di ribellarsi”, a ingresso gratuito, a cura dell’associazione Casa delle Donne, che sarà ospitata nella nostra Biblioteca Civica alle ore 21.

Invece, saranno due gli appuntamenti nella Giornata della donna, sabato 8 marzo, alle ore 17.30 inaugurerà la mostra fotografica “Come eravamo… e come siamo”, a ingresso gratuito, presso la Casa delle donne, a cura dell’associazione Casa delle donne (in collaborazione con il collettivo That girl! e l’associazione Pro Loco Desio).

Sempre sabato 8 marzo, andrà in scena lo spettacolo teatrale “L’Elleboro” con la regia di Dimitri Patrizi, in scena Elisabetta Borille e Giovanna Gagliardini, accompagnate dalla chitarra di Roberto Sanvito. Racconteranno una storia di follia, disagio psichico e sociale, ma anche di solidarietà femminile e di rivalsa come un omaggio alla forza delle donne. Lo spettacolo, a ingresso gratuito, sarà a cura della Compagnia del Saramita, presso lo Spazio Stendhal alle ore 21. La prenotazione è obbligatoria sul sito Ville Aperte (a questa pagina).

Le proposte per la giornata della donna si concluderanno domenica 16 marzo con il corso di difesa femminile, ad accesso libero e gratuito, a cura dell’associazione Home Defense Asd, che si terrà dalle ore 9 alle 13, presso il PalaFitLine.

Inoltre, la Biblioteca Civica proporrà scaffali tematici e proposte bibliografiche sulla figura della donna dal 3 al 16 marzo. In più, nel fine settimana del 15 e 16 marzo, Ginnastica San Giorgio ‘79 Asd, dalle ore 9 alle 18, organizzerà la prima prova regionale individuale di ginnastica ritmica silver con accesso libero presso il PalaFitLine.

In concomitanza con il Carnevale Ambrosiano

Quest’anno nella giornata dell’8 marzo si festeggerà anche il Carnevale ambrosiano. Il Comune di Desio sostiene la proposta della parrocchia dei Santi Siro e Materno per vivere insieme piazza Conciliazione. Dalle ore 14.30, sarà invasa da mascherine e coriandoli per un pomeriggio di divertimento per grandi e piccoli. Ci saranno dj-set e animatori dell’oratorio con cosplayer e mascotte itineranti. Il pomeriggio si chiuderà con la premiazione della miglior maschera alle 17.30 con ospite Nico Carminati di Virgin Radio.

Agenda del mese di marzo

Sabato 1, ore 17: inaugurazione mostra “Incontri” presso la sala esposizione di Villa Tittoni;

Sabato 1, ore 21: performance di parole e danza “Ribellione di gioia - Il bello di ribellarsi” presso la Biblioteca Civica;

Domenica 2, dalle ore 14: “Desio ColoRun” in piazza Conciliazione;

Sabato 8, dalle ore 14.30: Carnevale in piazza Conciliazione;

Sabato 8, ore 17.30: inaugurazione mostra fotografica “Come eravamo… e come siamo” presso la Casa delle Donne;

Sabato 8, ore 21: spettacolo teatrale “L’Elleboro” presso lo Spazio Stendhal;

Domenica 16, dalle ore 9: corso di difesa femminile presso il PalaFitLine.