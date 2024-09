Desio in Festa per il suo Centenario: in arrivo bancarelle, street food, mostre e spettacoli

Quest’anno l’evento avrà per Desio ed i Desiani un sapore speciale perché si festeggia il centenario della città. Un ricco calendario di iniziative caratterizzerà il periodo fra settembre e ottobre, iniziato con l'inaugurazione della mostra sulla Famiglia Artistica Desiana a cura del GAD e il gran successo dello spettacolo "Vivere per-dono" promosso da Desio Città Aperta in collaborazione con tante altre realtà. Un intero tessuto dell'associazionismo e non solo si è attivato per fare comunità e festeggiare insieme questo importante anniversario. Quello che ne esce è una città accogliente e solidale, le cui radici affondano nella storia e nella tradizione, pronta, però, a guardare sempre avanti per immaginare le visioni di futuro da condividere con tutta la Comunità.

Desio in Festa per il suo Centenario

Un mese ricco di proposte per tutte le età e tutti i gusti. La mostra di fotografie in Sala Levi "Desio tra passato e presente" a cura della ProLoco e quella dei disegni di Emanuele Leoni in Villa Tittoni "La storia siamo noi. 100 anni di Città di Desio".

I concerti a cura del Coro Città di Desio, del Corpo musicale Pio XI, del Coro Santuario del Crocefisso e del Coro Ana Nikolajewka. Visite guidate in Villa Tittoni e la mostra personale di Fortunato Boffi al Museo Scalvini.

Lo spettacolo "La delizia del Marchese" a cura della Compagnia del Saramita, e la rappresentazione dedicata al Papa desiano Pio XI "Raptim Transit" realizzata in collaborazione con l'Associazione culturale Calabresi e Grecanici di Calabria "Nicola Argiropulo" e ARDEN Luogo del possibile (testo di Luigi Sclapari - Regia di Roberta Parma).

Bancarelle e street food

E ancora, bancarelle e street food lungo le vie del centro storico nelle giornate di sabato 5 e domenica 6, Polenta e Funghi con il Gruppo Micologico, Balli di gruppo con l'associazione Bocciofila Parco, aperitivo in piazza, il Cabaret di MAX CAVALLARI e musica '90 2000 con "I Brothers".

La festa continuerà anche nella giornata di lunedì 7 con i gonfiabili per bambini, mascotte e spettacolo di magia. Non mancherà la Torta del Cuore distribuita in Piazza Conciliazione nelle giornate di sabato dalle 14.30 alle 19.00, domenica dalle 9 alle 12.30 e dalle 14.20 alle 19.00 e lunedì dalle 9 alle 12.30.

Per celebrare i 100 anni della Città di Desio, Poste Italiane ha realizzato in collaborazione con l'Amministrazione Comunale l'annullo postale che sarà presentato in occasione della Cerimonia di consegna della Corona Turrita in Spazio Stendhal nella mattinata di sabato 5 ottobre.

Un calendario dunque ricchissimo di eventi che potrete consultare nelle locandine allegate e che ci auguriamo possa lasciare, in ognuno, una traccia nella memoria emozionale.

Una ricorrenza speciale