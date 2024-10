Desio ospita la mostra sulla spedizione italiana al Polo Nord del 1971 di Guido Monzino

Dopo l’affascinante mondo di Alberto Maria, Giovanni De Agostini e la loro grande famiglia di Cartografi ed Esploratori, Desio ospita con vero orgoglio la mostra fotografica sulla spedizione Italiana al Polo Nord del 1971 di Guido Monzino.

La mostra organizzata in collaborazione con la Proloco Desio, il FAI Villa del Balbianello ed il FAI delegazione di Monza, è stata allestita grazie al materiale fotografico e documentale originale, messo gentilmente a disposizione da Maurizio Allione, che di Guido Monzino è stato il segretario personale. Con la spedizione “G.M. ‘71 al Polo Nord” Guido Monzino ha scritto una ennesima e gloriosa pagina di storia italiana. Questa impresa infatti, è fino ad oggi, l’unica spedizione al mondo partita con l’intento di raggiungere il Polo Nord con metodi tradizionali: slitte trainate da cani...e il polo fu raggiunto il 19 maggio 1971.

“Avevo 15 anni quando per la prima volta conobbi Guido Monzino, grazie a mio padre - Ci confida Maurizio Allione – Curatore della mostra - Infatti papà era il meccanico personale di Achille Castoldi, amico di Monzino, grande corridore di motonautica degli anni 40/50 che vinse molti titoli mondiali e segnò diversi record personali tutt’ora imbattuti. Conobbi Monzino quando consigliato consigliato da un altro amico comune: il dott. Vittorio Oggioni, il sig. Guido si rivolse a mio padre per l’acquisto di un motoscafo preparato e seguito a dovere da lui.

Gli anni passarono ed intanto anch’io crescevo e il sig. Guido, (così lo chiamavamo in famiglia) divenne una figura molto presente nella mia famiglia. Ma la svolta venne nel 1966 quando Monziono dovette vendere la sua quota della Standa e in un pomeriggio che passai da lui dopo la scuola, in una chiacchierata informale davanti ad un bicchiere di Coca Cola corretta con un goccino di whisky che mi faceva sentire tanto grande, lui chiese consiglio a me, giovane studente delle superiori, cosa pensassi dell’offerta che gli aveva fatto Montedison. Lui un industriale affermato chiedeva consiglio a me! Mi ci vollero mesi per capire perché lo avesse fatto ma da allora la nostra amicizia si trasformò via via in qualcosa di più importante. Infatti dopo qualche anno mi chiese di lavorare per lui. Divenni il suo segretario personale e lo rimasi sino alla sua morte avvenuta l’11 ottobre 1988. Il sig. Guido è e rimarrà per la mia famiglia un vero amico ed è con emozione che porto a Desio le sue foto per far conoscere, l’uomo, l’imprenditore e l’esploratore.”