Desio si prepara ad ospitare un evento teatrale di grande importanza per commemorare la memoria dei coniugi Dalla Chiesa, vittime di un attentato di Cosa Nostra a Palermo, nel settembre del 1982.

Desio si prepara a ricordare i coniugi Dalla Chiesa con uno spettacolo teatrale

Martedì 18 luglio 2023, alle 21, il palco di "Parco Tittoni" ospiterà la rappresentazione di "Forte come la morte è l'amore", uno spettacolo teatrale che ripercorre la solitudine dei mesi che precedettero l'esecuzione del Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa e di sua moglie Emanuela Setti Carraro.

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, palermitano di nascita, ha più volte sottolineato il sacrificio del Generale Dalla Chiesa e del suo lascito ideale nella lotta alla criminalità organizzata, evidenziando come il contributo di Carlo Alberto Dalla Chiesa abbia orientato molte delle scelte che hanno consentito un salto di qualità nell'azione di contrasto ai fenomeni di infiltrazione mafiosa nell'economia e nella pubblica amministrazione.

Nell'opera teatrale emerge il grande impegno per la lotta alla criminalità

In questa prospettiva, "Forte come la morte è l'amore", ideato da Ettore Radice dell'associazione Mnemosyne di Monza e diretto da Loredana Riva, si configura come un'opera teatrale di grande rilevanza. Attraverso un fitto carteggio tra il Generale Dalla Chiesa e la moglie Emanuela Setti Carraro, lo spettacolo riporta in vita la profonda connessione che legava i coniugi e la dedizione di entrambi alla causa della lotta alla criminalità.

Gli interpreti Marco Bonanomi, Mara Gualandris, Sarah Macchi, Loredana Riva e Pierre Villa daranno voce e corpo ai personaggi, mentre Mara Gualandris sarà impegnata come aiuto regista. La selezione delle musiche, è affidata a Davide Mariani.

Foto 1 di 3 Foto 2 di 3 Foto 3 di 3

Un evento ad ingresso gratuito

L'Amministrazione Comunale ha voluto fortemente rendere accessibile a tutti questa occasione di ricordo e riflessione. Pertanto, ha deciso di offrire l'ingresso gratuito al pubblico per la serata e ha lavorato a questo evento in coprogettazione con Mondovisione, che gestisce la rassegna di Parco Tittoni, inserendola nella serie di iniziative lanciate in occasione della Giornata della Legalità 2023.

Soddisfatto l'assessore e il sindaco

"Siamo onorati di poter proporre questo spettacolo che celebra la memoria di Carlo Alberto Dalla Chiesa ed Emanuela Setti Carraro e il loro impegno nella lotta alla mafia - ha affermato Samantha Baldo, assessore alla Cultura. Attraverso la potenza dell'arte teatrale, vogliamo ricordare il loro sacrificio e ispirare un impegno costante nella difesa dei valori di giustizia e legalità. Desio si prepara ad accogliere uno spettacolo di straordinaria importanza che commemora due figure coraggiose, simbolo della lotta contro la mafia. Il motivo per cui abbiamo scelto per questa rappresentazione il giardino storico di Villa Tittoni, dove quest'anno la rassegna "Parco Tittoni" giunge alla sua XII edizione, è perché con la sua bellezza naturale e il suo valore storico, rappresenta per noi un luogo simbolico ideale dove celebrare la memoria di due persone che hanno dedicato la propria vita alla lotta contro il crimine organizzato".

E il Sindaco di Desio, Simone Gargiulo, aggiunge:

"Desio si unisce con profonda commozione a questa iniziativa che porta alla luce le figure di Carlo Alberto Dalla Chiesa ed Emanuela Setti Carraro . Il loro coraggio e impegno sono un esempio per tutti noi, e attraverso questo spettacolo vogliamo mantenere viva la loro memoria e il loro insegnamento ".

Conclude Baldo: