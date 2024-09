Il 21 settembre 2024 la “Notte di fine estate” chiuderà in bellezza questo Desio Summer Music Festival con una serata ricca di musica, divertimento, animazione e buon cibo.

Desio si prepara per la Notte di fine estate

In piazza Conciliazione dalle ore 19,30 sotto la guida di Dj Mitch di Radio 105, potrete divertirvi con spettacoli di animazione musicale: in esclusiva ammirerete Jackson live - il tributo n. 1 in Italia , spettacoli di magia, mascotte itineranti e auto iconiche, ospiti e performance a sorpresa e per tutti ci saranno gadget in omaggio. Non mancheranno il mercatino tipico e lo street food da gustare in compagnia.

E’ stato un Desio Summer Music Festival partecipato sia da parte dei cittadini, che hanno riempito le vie e la piazza con una presenza allegra e coinvolta, sia da parte dei commercianti che hanno aderito numerosi - molti dei quali hanno anche offerto proposte gratuite per la cittadinanza.

Non dimentichiamo poi che Desio ha ospitato in queste sere d’estate 5 artisti dalla fama indiscussa: 4 nazionali e 1 internazionale.