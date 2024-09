Il Palio dei Ragazzi di Meda è un evento che da sempre unisce tradizione, spirito di comunità e competizione.

Domenica 15 settembre l'attesa sfilata del Palio dei Ragazzi di Meda

Il tema di quest’anno, "viaggio ed esplorazioni", è stato il filo conduttore di tutti momenti e le attività passate insieme fino ad ora. Questa storica manifestazione iniziata sabato 31 agosto si concluderà, causa maltempo, domenica 15 settembre 2024 con la tanto attesa sfilata e la scenetta finale, garantendo così la piena riuscita di questi momenti fondamentali per il Palio.

La sfilata partirà alle ore 14:00 da piazza della Chiesa per arrivare in Oratorio Santo Crocifisso, seguendo un percorso che si snoda tra via Solferino, piazza Cavour, RSA Besana e passando da corso Resistenza. Un momento imperdibile, quello della sfilata, a cui parteciperanno quasi 500 ragazzi pronti a portare in scena costumi, carri, scenografie e proprie opere d’arte Made in Made, sapientemente elaborate e confezionate dalle 4 contrade in questi mesi.

A chiudere un Palio così ricco di emozioni ed entusiasmo, alla fine delle scenette in oratorio, veri e propri musical che ricalcano i temi assegnati… non mancherà l’assegnazione del Palio, dipinto dalla bravura artistica di Claudio Meneghetti.

Un Palio che unisce

Il Palio di Meda non è solo una competizione: è un’occasione speciale per riscoprire lo spirito di comunità e rafforzare i legami tra i Cittadini. Le contrade si sono sfidate, all’ultimo colpo, in giochi tradizionali e gare di abilità. A sigillare la vittoria un’opera d’arte unica, creata da artisti locali in onore di Santa Maria Nascente, simbolo del legame profondo tra arte e tradizione.

L’evento, curato con grande attenzione dall’Associazione Palio sotto la guida del Presidente Andrea Orsi, continua a rappresentare un momento di grande importanza per tutta la comunità.

Così il Sindaco, Luca Santambrogio e l’Assessore alla Cultura, Fabio Mariani:

“Il Palio di Meda è una stupenda manifestazione che ci ricorda l’importanza delle nostre radici e della nostra Comunità. Siamo dispiaciuti per il posticipo della sfilata e della scenetta. Il nostro ringraziamento va a tutti i Cittadini, ai ragazzi, ai volontari, all’Associazione Palio, agli sponsor e alla Polizia Locale per il prezioso contributo, fondamentale per rendere possibile la realizzazione di questa straordinaria edizione. Un evento, il Palio, che non solo valorizza le nostre tradizioni, ma crea anche nuovi ricordi che rafforzano i legami tra le generazioni.”

Vi aspettiamo numerosi domenica 15 settembre per vivere insieme a noi la magia degli ultimi momenti di questa indimenticabile edizione del Palio di Meda!