L’Assessorato ai Servizi alla Persona del Comune di Meda organizza e rilancia una nuova edizione della Festa del Volontariato, prevista per domenica 5 maggio 2024, presso il Parco Beretta Molla di via Tre Venezie ( in caso di maltempo l’evento si terrà Domenica 12 maggio 2024).

Domenica 5 maggio a Meda la Festa del Volontariato

Un momento in cui le Associazioni di Volontariato del settore socio-culturale presenti sul territorio saranno le vere protagoniste della giornata e potranno così far conoscere da vicino e in modo del tutto nuovo la loro attività, invitando i cittadini a diventare nuovi volontari.

Valori e obiettivi

La Festa del Volontariato intende rappresentare, per tutte le Associazioni di Volontariato socio-culturali del territorio, un’importante opportunità per comunicare, illustrare, evidenziare e diffondere a tutta la cittadinanza, la propria attività e organizzazione, utilizzando gli spazi espositivi a disposizione per ogni Associazione partecipante. Una giornata orientata alla creazione di momenti di aggregazione, divertimento e scoperta pensati per bambini e ragazzi, coinvolgendo gli adulti di ogni fascia di età e le famiglie.

Il tema

Il volo rappresenta il filo conduttore di questa giornata perché - fa sapere l'Amministrazione comunale - "il volontariato rappresenta un’esperienza di volo unica che si trasforma in un’occasione per conoscere se stessi in contesti nuovi fatti di storie, incontri e momenti condivisi. Cosa possiamo dire pensando al volo stesso: quanta energia, senso di sfida, immaginazione ci vuole per volare? La stessa energia che si riscopre quando si diventa volontario, basta solo iniziare e poi non si riesce più a smettere".

“Il Volontariato è un’esperienza di volo bellissima, vieni a volare con noi”

Con questa call to action l’Amministrazione Comunale invita tutti e tutte a lanciarsi, è una sfida che ognuno di noi può accettare per rigenerarsi e iniziare a volare in alto, puntando a valori positivi e virtuosi. Può rivelarsi un’esperienza nella quale conoscersi, scoprire realmente la parte più luminosa e speciale della propria identità, oltre ciò che si ritiene in grado di saper/poter/voler fare, fino a prendere coraggio e compiere delle scelte che siano per la vita.

Il programma

La Festa del Volontariato inizierà alle 10:00 e terminerà alle 20:00. Il Parco Beretta Molla ospiterà 32 stand, uno per ciascuna Associazione, inclusi i presenti Istituti Diaz, Cialdini, Don Milani, Terragni, Servizi Sociali e Polizia Locale, visitabili tutto il giorno.

La mattina sarà scandita da diversi appuntamenti: alle ore 10:30 ci sarà un’esibizione per bambini, alle ore 11:00 ci saranno i falconieri, con la possibilità di toccare piccoli rapaci. Nel pomeriggio, Il Mago Tornado animerà la festa alle ore 16:00 e alle ore 17:30 ci sarà un buon aperitivo con lo sfondo di un DJ Set.

Una giornata di intrattenimento in cui vi saranno aeromodelli in esibizione, presenti anche i mezzi della Protezione Civile, le Ambulanze e le macchine della Polizia Locale. E ancora tanti laboratori per costruire aerei, girandole e fiori.

Per rendere ancor più esperienziale e dinamica questa giornata, il pubblico dei piccoli neo-volontari potrà visitare tutte le postazioni per scoprire la ricchezza delle associazioni e ricevere da ognuna il timbro necessario al completamento del “Passaporto” posizionato sul retro del volantino della Festa. A fine percorso il volontario con passaporto completo, riceverà un dono quale ricordo di un giorno dedicato al mondo del volontariato. Un invito, quindi, a partecipare, conoscere da vicino, camminare con gli altri per riscoprirsi capaci di fare, di riprogettarsi, di dare nuovi percorsi al mondo variegato del Volontariato. Il volontariato è risorsa, bellezza e vita che si rigenera nel dono con gli altri e per gli altri. Sta proprio qui l’invito dell’Amministrazione a venire e volare con noi, insieme possiamo farcela.

“L’innegabile forza del volontario è il motore che spinge la nostra Comunità verso una crescita più inclusiva e solidale - ha commentato l’Assessore ai Servizi alla Persona e alle Politiche Femminili, Mara Pellegatta. Credo fermamente che una visione nuova e integrata dei servizi alla persona debba abbracciare e valorizzare il prezioso contributo dei volontari poiché arricchiscono il tessuto sociale, promuovendo il benessere di tutti. Vi invito, ancora una volta, a diventare Volontario e parte di questa avventura.”

Le associazioni che parteciperanno

Le Associazioni presenti saranno le seguenti:

Acli, Afs Intercultura, Aido, Amalo, Amici Dell’arte, Amici Di Tanguieta, Amici Della Medateca, Anpi, Avis Meda, Centro Di Ascolto Caritas, Cooperativa Sociale La Brughiera Onlus, Gruppo Volontari Medesi, Insieme Per Fily Onlus, L’abbraccio Onlus, Movimento Per La Vita, Comitato Parco Regionale Parco Brughiera,

Proloco, Associazione Cittadini Quartiere Polo, Volontari Per Il Carcere, Conferenza San Vincenzo Meda, Commissione Aiuti All’etiopia, Unitalsi, Unitre, Il Regalo Di Carlotta e Gruppo Alpini, insieme a Istituto Prof. Don Milani, CFP Terragni, Istituto Comprensivo Via Cialdini, Istituto Comprensivo Diaz, Protezione Civile, Polizia Locale e Servizi Sociali del Comune di Meda.