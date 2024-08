E' tutto pronto per la finale del concorso canoro "Desio Factor"

E' tutto pronto a Desio per la finale del concorso canoro "Desio Factor" che si terrà martedì 3 settembre, alle ore 21, nella splendida Villa Tittoni Traversi.

L'evento, organizzato dalla Pro Loco Desio APS e patrocinato dall’amministrazione comunale Assessorato Cultura, è arrivato alla quarta edizione e vedrà salire sul palco 12 cantanti, di età non inferiore ad anni 14, selezionati tra 30 concorrenti, da una giuria formata da professionisti in campo musicale, nelle serate del 28 maggio e 4 giugno scorso, secondo i seguenti parametri: intonazione, interpretazione, presenza scenica e difficoltà tecnica del brano scelto.

Fra le novità di questa edizione, la divisione delle categorie (cover e inediti) e, vista l’età minima di partecipazione al concorso, l'introduzione di una giuria giovani composta da tre giovani cantanti desiani: Matteo Campisi, ventenne vincitore di Desio Factor 2023, la sedicenne Caterina Arienti e Sofia Ferrari di soli 14 anni.

Questi i 12 concorrenti.

Per la categoria inediti: Kent Xplain, Alessandro Cioko, Fabio Franzese, Angelo Rodà.

Per la categoria cover: Faluem, Deborah Frittelli, Gaia Mastrototaro, Martina Cesaretto, Keya, Mayra Gallegos Alvarez, Giada De Filppo, Eric Procaccianti.

Durante la serata interverranno diversi ospiti: la cooperativa il Seme, Il gruppo di ballo "Rita Dance - Passione Ballo",

Forever Boogie e l’ospite speciale, Roy Paladini, Musicista/band - Cantante - Perfomer - Showman e ultimamente Impersonator di Micheal Jackson, vincitore dello show Tali e Quali.

Diversi anche i premi per i vincitori: per la categorie cover, un trofeo e una registrazione di una cover mentre per la categoria inediti, un trofeo e un corso di songwriting entrambi presso il prestgioso studio Alystudio Milano.

Il secondo premio sarà costituito da un buono da utilizzare presso Music Center Meda e 1 lezione di canto; Il terzo premio da una lezione di canto;

Il premio del pubblico e il premio giovani: 1 lezione di canto.

La targa “Premio, Città di Desio” sarà assegnata da un rappresentante dell’Amministrazione comunale.

La serata sarà condotta da Cinzia Bertazzo e Patrik Mittiga.

Durante le selezioni i giudici e gli organizzatori, capeggiati da Cinzia Bertazzo, ex presidente Proloco Desio, hanno riscontrato che, anche se il livello dei candidati delle scorse edizioni è stato alto, questa IV edizione è ancora superiore.

“Desio Factor 2024 – ha dichiarato Antonio Procacci, Presidente della Pro loco Desio, si è dimostrata una grande vetrina per emergere dall’anonimato, un palco dove è possibile far conoscere il proprio talento artistico e, soprattutto, un’occasione unica per cantare, alla presenza di un foltissimo pubblico, nello splendido scenario della Villa Tittoni Traversi, fiore all'occhiello della Città di Desio e della Brianza.

Si ringrazia – ha concluso Procacci - l’Amministrazione Comunale di Desio, in modo particolare l’assessore alla Cultura Samantha Baldo per aver reso fattibile la realizzazione di questo evento. Non per ultimo, rivolgo un grande ringraziamento ai conduttori della serata e a tutti i soci e consiglieri per aver dedicato il proprio tempo alla non facile organizzazione.”