L'obiettivo è quello di avvicinare i cittadini vimercatesi alla storia europea, per conoscere le opportunità che l'Europa offre sia ai singoli che alle amministrazioni locali.

Eventi, conferenze e cultura: nasce il Maggio europeo nel Vimercatese

Si chiama Maggio europeo nel Vimercatese ed è la nuova iniziativa lanciata proprio oggi, 9 maggio, in occasione della giornata che celebra la pace e l'unità in Europa, dal Comune di Vimercate, Agrate Brianza e Cavenago.

Una rassegna di eventi, conferenze e cultura per avvicinare i cittadini alla storia europea, all'interno di un progetto che nasce con il supporto del centro Europe Direct - Milano, parte della rete di infopoint europei in Italia finanziata dalla Commissione Europea.

Il programma

A Vimercate in particolare è in programma, lunedì 29 maggio alle ore 21.00, nell’auditorium della Biblioteca civica l’incontro dal titolo “Costruire l’Europa con i consiglieri locali: opportunità per i piccoli comuni”

A Cavenago di Brianza è invece in programma fino al 19 maggio la mostra d'arte contemporanea "Neo Nomadi europei". Non solo, sempre a Cavenago sabato 13 maggio alle 20.30 si terrà la proiezione dell'Eurovisione Song Contest 2023. Infine venerdì 19 maggio l'incontro "Donne che hanno fatto l'Europa" alle ore 21.

Spostandoci ad Agrate Brianza il progetto "Maggio europeo nel Vimercatese" prevede la conferenza "Le opportunità dell'Unione Europea per i giovani: volontariato, tirocinio, scambi e lavoro". L'appuntamento è per il 16 maggio alle 18.30.