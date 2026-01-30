Tradizione rispettata, torna il falò della Giubiana

Al Fuin di Seregno domani, sabato 31 gennaio, nell’ultimo “giorno della merla” il tradizionale fuoco della Giubiana, la vecchia strega simbolo dei mali del passato e di buon auspicio per il nuovo anno appena iniziato.

Il tradizionale falò della Giubiana

L’iniziativa è promossa dall’associazione Madonna della Campagna nell’area di via Cagnola (ingresso libero): dalle 19 il risotto giallo con luganega preparato dai cuochi dell’associazione e la magia del fuoco degli artisti di strada, alle 21,30 il racconto della leggenda della Giubiana e l’attesissimo rogo della strega. Nell’occasione i bambini potranno preparare una letterina da consegnare personalmente alla vecchia strega, affidandogli tutti i mali e le cose brutte che non vogliono più e che la Giubiana con il suo fuoco si porterà via per sempre.

“Felici che questi eventi siano stati legittimati”

“Siamo fermamente convinti che il rogo di qualche minuto di un fantoccio interamente realizzato con carta, paglia e legno vada ad impattare in maniera minima sull’inquinamento atmosferico e siamo felici che anche la politica abbia riconosciuto questi eventi tradizionali, legittimandoli – dichiarano Alessandro Rossi e Cesare Visconti, referenti dell’Associazione Madonna della Campagna – Abbiamo ridotto al minimo i materiali proprio in un’ottica green. Dopo il record di presenze dello scorso anno, sotto una pioggia incessante, siamo pronti anche quest’anno a far conoscere questa bella tradizione contadina a tantissimi giovani e a quanti si sono trasferiti nelle nostre zone che ancora non la conoscono”.