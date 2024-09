L’esibizione di un’esuberante e travolgente fanfara balcanica e un’imperdibile esperienza immersiva e personalizzata come la silent disco per ballare fino a notte fonda: sono questi i due eventi, entrambi a ingresso libero, messi a punto dall’associazione culturale Musicamorfosi a Nova Milanese (MB) sabato 14 settembre come coda finale del festival Suoni Mobili e nell’ambito della nuova edizione della “Festa da Nôa e dal furmentùn e Festa dello Sport” organizzata dall’amministrazione comunale novese.

Fanfara balcanica e silent disco fino a notte fonda: tutto pronto per la grande festa a Nova Milanese

Il primo appuntamento, in programma alle ore 21 in piazza Marconi, vedrà protagonista la Fan Fath Al, formazione nota per accompagnare Vinicio Capossela in molte delle sue proverbiali e coinvolgenti scorribande sonore. Il gruppo nasce dalla passione di alcuni giovani musicisti milanesi per la musica delle orchestre di ottoni dell’Europa dell’Est. Il loro intento è quello di riproporre le sonorità e i ritmi trascinanti delle bande balcaniche senza

fermarsi alla superficie, ma indagandone le origini, che affondano le radici nell’incontro tra la tradizione orale dei popoli nomadi e quella delle popolazioni locali, influenzate dalla cultura araba e in continuo scambio con quella occidentale, come testimonia per esempio l’impiego di strumenti tipici della fanfara militare.

Il secondo appuntamento, come detto, è la silent disco, organizzata a partire dalle 22 nella riqualificata piazza Gio.I.A., felice esempio di rigenerazione del paesaggio urbano attraverso il disegno del verde pubblico (l’inaugurazione di questo spazio è in programma poche ore prima, alle 17).

A ogni spettatore verrà consegnata una cuffia personale, che gli darà la possibilità di scegliere tra tre diversi dj set: Panorama Vinyl Selection (latin house, tech house ed electro); Roby Mcfly (revival e grandi successi degli anni ‘80) e Calypso Warriors (indie, happy music). Si potrà selezionare la musica preferita, passare da un dj set all’altro cambiando canale e regolare il volume secondo le proprie preferenze.

Grazie a questi dispositivi wireless i partecipanti alla silent disco vivranno un’esperienza unica e su misura, godendo di un’eccezionale qualità sonora, e potranno ballare fino all’una di notte in solitudine o in compagnia, senza distrazioni e senza disturbare l’ambiente circostante.

Link per prenotare le cuffie: www.musicamorfosi.it/eventi/fanfara-balcanica-e-silent-disco/

(nella foto di copertina il gruppo Fan Fath Al)