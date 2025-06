Festa grande per la Giornata Mondiale del Donatore con i comici di Zelig

Sabato 14 giugno in occasione della Giornata Mondiale del Donatore di sangue grande festa all’Auditorium del Centro Omnicomprensivo di Vimercate con la presenza dei comici di Zelig/Colorado Steve Vogogna , Federica Ferrero, Omar Pirovano e Gianni Astone. E’ stata anche l’occasione per festeggiare il 50° Anniversario di Fondazione del gruppo comunale Avis di Aicurzio.

Festa grande per la Giornata Mondiale del Donatore

Il presentatore Steve Vogogna ha chiamato sul palco il Presidente di Avis Comunale Vimercate Fausto Galbiati ed il Vice-Presidente Sergio Valtolina quali organizzatori dell’evento.

Il Presidente Fausto Galbiati, nel suo intervento, ha posto l’accento su due grosse criticità: in primo luogo se da un lato è stato raggiunto a livello nazionale il fabbisogno di sangue intero, si è invece tuttora carenti a livello di plasma, di cui attualmente importiamo dall’estero circa il 30% del fabbisogno.

La seconda criticità, che riguarda principalmente l’Avis di Vimercate con annesse le Avis di Aicurzio, Bellusco, Burago, Concorezzo, Mezzago, Sulbiate ed Usmate-Velate, è la forte carenza di donatori di sangue.

"Si stima una adesione di donatori pari al 5% rispetto alla popolazione teoricamente adatta a donare il sangue - fa sapere l'Avis. E’ un dato impressionante e molto preoccupante che deve far riflettere tutta la cittadinanza. Il sangue non si fabbrica e con questa carenza di donatori attivi, non riusciremo mai a recuperare il gap della raccolta di plasma, ma in futuro potremo avere delle grosse problematiche riguardo il sangue intero".

L'invito ad iscriversi all'Avis

L'Avis di Vimercate invita dunque i cittadini ad iscriversi all'associazione:

"Sul nostro sito ci sono tutte le indicazioni per poterlo fare ed inoltre tutte le mattine, da lunedì a giovedì , dalle 8.30 alle 13.30 , nella nostra sede di via A.Diaz, 23 Vimercate/Ruginello c’è sempre presente qualcuno ad accogliervi".

Il Vice Presidente Sergio Valtolina, ha posto l’accento sulla responsabilità del Donatore:

"Chi dona il sangue a Vimercate, viene chiamato tempestivamente dalle nostre due impiegate Luisella e Cecilia che fissano l’appuntamento della donazione, ma in ogni giornata di seduta mancano sempre donatori all’appello. Almeno avvisateci per tempo per dar modo a Luisella e Cecilia di sostituirvi, ma purtroppo ciò avviene raramente. Noi conosciamo i donatori come persone altruiste, volontarie, anonime, che fanno questo nobile gesto in modo totalmente disinteressato e gratuito. Non derogate da questi principi".

Proseguendo Steve ha invitato sul palco il Vice Sindaco di Vimercate Maria Sole Mascia che, come padrona di casa, ha portato i saluti del Sindaco Francesco Cereda ed ha evidenziato il supporto che il comune di Vimercate ha sempre dato all’Avis, tanto che ha messo a disposizione in tempi record l’Auditorium in cui si svolge la manifestazione, e la riconoscenza verso Avis per quello che quotidianamente fa riguardo la salute del cittadino.

Poi ha preso la parola il sindaco di Aicurzio, Matteo Baraggia, orgoglioso per i 50 anni compiuti dall’Avis di Aicurzio.

"Come attuale Sindaco ed anche chi mi ha preceduto, ci sono state sempre le porte aperte per qualsiasi manifestazione organizzata dall’Avis e così sarà anche in futuro".

Infine sul palco è salita Veronica Comi, come consigliera Regionale e Nazionale di Avis.

Veronica ha portato il saluto del neo-eletto Presidente Avis Lombardia Pierangelo Colavito e del neo-eletto Presidente Nazionale Oscar Bianchi evidenziando come Avis sia una grande famiglia con 270.000 soci donatori in Lombardia ed 1.300.000 Soci Donatori a livello nazionale con quasi 2.000.000 di donazioni ma anche lei evidenziando la carenza di Plasma.

Donatori Benemeriti

Infne le premiazioni dei Donatori Benemeriti di Aicurzio con consegna delle benemerenze da parte del Sindaco Matteo Baraggia e del Presidente Fausto Galbiati.

Sono stati premiati:

DISTINTIVO D’ORO ( 20 anni e 40 donaz. o 50 )

GUALANDRIS Mara

PASSONI Massimiliano

SCACCABAROZZI Tiziano

STUCCHI Massimo

DISTINTIVO D’ORO CON RUBINO ( 30 anni e 60 donaz. o 75 )

ANDREONI Luca

BIFFI Carlo

STUCCHI Fabrizio

DISTINTIVO IN ORO CON SMERALDO (40 anni e 80 donaz. o 100

CEREDA Alberto

DISTINTIVO D’ORO CON BRILLANTE ( oltre 120 donazioni )

BARAGGIA Francesco

Terminata la parte istituzionale è iniziato lo spettacolo con gag, monologhi, chat, situazioni surreali, da parte di Steve, Federica, Omar e Gianni che hanno strappato

numerose risate al pubblico presente in sala. Una bella serata all’insegna del dovere istituzionale e del divertimento.