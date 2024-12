Festività natalizie in musica con il Corpo Musicale Santa Cecilia di Seveso

È passato un anno dal concerto di Natale 2023 presso la chiesa di San Carlo dell’altopiano, momento in cui il Corpo Musicale Santa Cecilia 1902 di Seveso si trovava senza una sede, con grande voglia di fare, ma con la preoccupazione di mesi difficili all’orizzonte. Eppure tutto si è risolto nel migliore dei modi.

Il 2024, per il Corpo Musicale sevesino, ha rappresentato una svolta importante, che gli ha permesso – oltre a stabilirsi nella nuova, prestigiosa sede del palazzo della Fondazione Lombardia per l’Ambiente – di consolidare la propria presenza sul territorio con progetti interassociativi importanti, con l'ingresso nel Terzo Settore e con una grande voglia di configurarsi sempre più come un punto di riferimento culturale, e non solo musicale, sul territorio.

Un concerto secondo la tradizione

Il concerto del 17 dicembre, eseguito nell’auditorium “Paolo Cappelletti” della FLA, è stata la riprova di un entusiasmo che porterà sicuramente a risultati importanti nel corso del tempo. Un programma classico, diretto dal maestro Luca Panettiere, con brani tipici della tradizione natalizia arrangiati per orchestra di fiati. Un momento musicale che ha concluso un pomeriggio dedicato all’incontro delle autorità del Comune con le associazioni operanti sul territorio sevesino e che ha coinvolto il pubblico con una toccante e raccolta atmosfera natalizia. Secondo una tradizione del CMSC1902, al concerto di Natale hanno partecipato i cori di voci bianche dell’I.C. “Aldo Moro” di Seregno e dell’I.C. “Don Rinaldo Beretta” di Paina, diretti rispettivamente dai maestri Fabio Giannese e Carlo Pozzoli.

Un trampolino verso il 6 gennaio

Il prossimo appuntamento del Corpo Musicale Santa Cecilia 1902 sarà invece il classico concerto dell’Epifania del 6 gennaio, quest’anno sempre presso l’auditorium del palazzo della FLA di Seveso alle ore 16:30. Sarà questo un momento importante di ripartenza per il CMSC1902, che deve il concerto soprattutto al suo pubblico più fedele. Quest’anno la tradizione riprenderà infatti - dopo la forzata interruzione del 2024 - con un programma entusiasmante e moderno, che permetterà

a musicisti e pubblico di apprezzare sonorità classiche e della musica lirica, del repertorio bandistico e con puntate verso composizioni tipiche delle grandi orchestre jazz degli anni 40.

I programmi musicali e culturali del Corpo Musicale Santa Cecilia 1902 APS di Seveso proseguiranno poi nel corso del 2025 con un cartellone ricco, interessante e da non perdere.