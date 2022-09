Fine settimana di festa in biblioteca a Seregno: c'è Fantastiche Matite

Al via sabato 8 ottobre la seconda parte della Rassegna degli illustratori a Seregno. "Fantastiche matite compie infatti 20 anni.

In biblioteca a Seregno e c'è Fantastiche Matite

Dal 2002 la Biblioteca Civica "Ettore Pozzoli" porta la magia dell'illustrazione in città: diciotto edizioni, 60 illustratori ospiti, migliaia di visitatori, tanti spettacoli e laboratori per questa manifestazione che è ormai diventata un imperdibile appuntamento per grandi e piccoli.

Dopo aver ospitato la scorsa primavera le opere di Emanuela Bussolati e Eva Montanari, l'illustratrice Giulia Pintus sarà la sola protagonista di questo secondo appuntamento autunnale.

Verrà presentata l'intera serie di tavole originali del divertente libro, tutto in rima, scritto e illustrato da Giulia Pintus "Buonanotte cipollina", edito da Logos Edizioni, e una selezione di tavole digitali - anche inedite - che Giulia Pintus ha realizzato in questi ultimi anni sia per l'infanzia sia per un pubblico adulto.

G. Pintus, "Sogno di una notte...", Logos Edizioni 2021.

L'inaugurazione si terrà sabato 8 ottobre alle ore 17.30 e sarà anticipata da un laboratorio di illustrazione curato dalla stessa Giulia Pintus per ragazzi dai 14 anni e adulti (è richiesta la prenotazione a partire da mercoledì 28 settembre con app o sito-web ceposto.it).

Il pomeriggio di sabato 8 ottobre la libreria Lulabì di Seregno sarà presente con i libri di Giulia Pintus che potranno essere autografati dall'autrice.

Da quest'anno la Rassegna è ospitata nei grandi e luminosi spazi della Biblioteca civica "Ettore Pozzoli" di Seregno.

L'ingresso è libero durante gli orari di apertura della biblioteca e in apertura straordinaria domenica 9 ottobre, dalle 10 alle 18.30.

Sarà disponibile gratuitamente il catalogo della manifestazione.

Il sindaco incontra i 18enni

Domenica 9 ottobre ci sarà invece la Festa della Biblioteca Civica Ettore Pozzoli. Durante la ricorrenza, secondo tradizione il sindaco di Seregno Alberto Rossi incontrerà i ragazzi che quest’anno hanno compiuto o compiranno diciotto anni, simbolico momento di accoglienza nella comunità civica adulta.