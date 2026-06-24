Gelsia chiude “E…State Correndo”, il 25 giugno a Desio l’ultima tappa del circuito Fiasp

Si conclude a Desio la quinta e ultima tappa di “E…State Correndo”, il circuito podistico serale FIASP che ogni estate coinvolge la Brianza e l’area milanese. L’annuncio della chiusura della manifestazione è stato diffuso da Seregno nella giornata di martedì 23 giugno 2026. Gelsia ha deciso di sostenere l’appuntamento finale in qualità di sponsor ufficiale della manifestazione. Nella giornata di giovedì 25 giugno 2026 l’azienda sarà presente sul posto con uno stand dedicato.

La partecipazione all’evento vuole testimoniare la vicinanza a un’area geografica in cui la società è storicamente radicata con i propri servizi energetici a supporto di famiglie e imprese, anche attraverso lo sportello territoriale Gelsia Point attivo nella cittadina ospitante.

L’impegno societario per lo sport locale

La firma sull’ultima tappa si inserisce nel percorso di impegno che la società del perimetro AEB, facente parte del Gruppo A2A, porta avanti a sostegno dello sport e delle comunità locali.

Questo attivismo a favore delle manifestazioni sportive e dei residenti è stato confermato anche nelle ultime settimane, attraverso il supporto fornito al Giro d’Italia Handbike, in occasione della tappa svoltasi a Cesano Maderno, e la collaborazione per la realizzazione della Seregno Sport Week.