L'obiettivo è creare relazioni e dialogo tra i giovani e meno giovani, preziosi testimoni della storia prima di noi e fondamentali per costruire modelli di sviluppo sociale, anche dal punto di vista civico.

Generazioni a confronto grazie al Comune e al Centro Il Girasole

Si può riassumere così il senso del progetto che vede in prima linea il Comune di Desio e il Centro ricreativo Il Girasole insieme a giovani, scuole e non solo. Come sottolineato dall'assessore alle Politiche Familiari Fabio Sclapari "La qualità di questo progetto è creare uno scambio intergenerazionale e relazioni" tra i soggetti chiamati a collaborare all'iniziativa.

Le iniziative al via oggi

Iniziativa che prevede un calendario di attività a partire da oggi, martedì 6 giugno, quando alle 15.30 presso la Bocciofila Parco, verrà proiettato il video documentario "Ciak Motore... (gener)azione". Si tratta di un video in cui, attraverso delle interviste, si mettono a confronto diverse generazioni. Gli "attori" sono quelli del Centro ricreativo il Girasole e i ragazzi di Hub Giovani Desio.

A seguire, giovedì 8 giugno, alle 15.30 andrà in scena la rappresentazione teatrale 'Aperitivo con delitto', un gioco di ruolo con aperitivo realizzato dal Gruppo Teatro dello stesso Centro.

Infine sabato 10 giugno, alle 10, i volontari degli orti urbani di via Oslavia accoglieranno i bambini delle scuola dell'Infanzia Sacro Cuore di Desio per travasare con loro le piantine germogliate nell'orto numero 82, riservato a creazioni a scopo sociale.