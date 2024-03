Giornate Fai di Primavera 2024: nel fine settimana visite guidate anche in Villa Tittoni

Con l'arrivo della primavera tornano le Giornate Fai sdi Primavera 2024, il più importante evento di piazza dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese con l’apertura eccezionale a contributo libero di 750 luoghi in 400 città. Tra questi anche la Villa Cusani Tittoni Traversi di Desio.

Le giornate del FAI rappresentano un’occasione eccezionale per conoscere le ricchezze del territorio di Monza e della Brianza sotto il profilo della storia, dell’architettura e delle iniziative ispirate al senso civico e ai valori dell’inclusione. Gli itinerari si sviluppano tra complessi monumentali, ville di delizia, piccoli gioielli d’arte tra culto e spettacolo, un grande stadio e una struttura di eccellenza per l’addestramento dei cani guida. Grazie all’impegno e alla creatività di tanti volontari e alla partecipazione di enti pubblici e privati, questi appuntamenti consentono a un numero sempre più vasto di persone di conoscere luoghi briantei di notevole pregio storico-artistico e rilevanza sociale, raramente accessibili o visitabili “dietro le quinte”.

Il 23 e 24 marzo 2024, sarà dunque possibile visitare luoghi di interesse storico e artistico di solito chiusi al pubblico e partecipare a visite guidate. Gli amanti della cultura quindi avranno l'opportunità di esplorare castelli, ville, palazzi e luoghi di culto di grande interesse storico. Inoltre, nelle diverse location, saranno organizzate numerose attività come laboratori per bambini, conferenze e degustazioni di prodotti locali e piccoli eventi davvero unici e da non perdersi.

Per quanto riguarda Desio, le Giornate F.A.I. di Primavera prevedono visite guidate nelle giornate di sabato 23 marzo e domenica 24 marzo dalle 9 alle 19. Inoltre, per i soli soci Fai sabato 23 marzo alle 19 è in programma una visista e uno spettacolo danzante dal titolo: “Invito a Palazzo alla scoperta di Villa Cusani Tittoni Traversi”.

Oltre al racconto storico della Villa, l’apertura nelle Giornate FAI, proporrà un viaggio guidato attraverso i diversi stili architettonici e decorativi che caratterizzano le sale della villa - spaziando dal gotico di fantasia al neoclassico, attraversando il manierismo, il rococò e l’arabo - alla scoperta dell’eclettismo che caratterizzò il XIX secolo.

Infine, per respirare e rivivere l’atmosfera di quel tempo, saranno presenti figuranti in costume d’epoca che eseguiranno passi di danza storica, grazie alla collaborazione dell’Associazione Culturale Società di Danza Monza e Brianza APS.

“Anche questa volta Desio ha risposto con entusiasmo alla richiesta di adesione alle giornate di Primavera del Fai – dichiara l’assessore Samantha Baldo – la nostra prestigiosa Villa Cusani Tittoni Traversi, si vestirà a festa per accogliere i visitatori per un viaggio nel passato, alla scoperta di tesori nascosti o anche solo per ammirare la splendida architettura e le maestose sale affrescate della Villa. Non solo quindi un’occasione per ammirare la bellezza del luogo ma anche un momento per imparare a scoprire uno scrigno che racchiude in se storia, arte e cultura offrendo ai visitatori la possibilità di approfondire la propria conoscenza di un bene culturale davvero unico e prezioso. Aspettiamo dunque i visitatori anche in occasione dell’evento speciale organizzato per i soli soci FAI.

"È per me un grande orgoglio aver fatto entrare Desio nel circuito del FAI - aggiunge il Sindaco Simone Gargiulo - Vedere la nostra Villa accostata alla Villa Reale, alla bellissima Villa Antona Traversi di Meda è un vanto per tutta la Città. Il nostro impegno è focalizzato sulla rivalutazione di Villa Cusani Teaversi Tittoni affinché diventi sempre più fruibile e sempre più meta di tanti cittadini e turisti. Un gioiello che brilla sempre di più e mai dovrà smettere di farlo."