Giovani in Gioco 2025: appuntamento sabato 28 giugno

Dopo il grande successo dello scorso anno, che ha visto il Centro Sportivo “Città di Meda” animarsi per due intere giornate all’insegna dello sport e dell’aggregazione, la Consulta Meda-Giovani rinnova l’appuntamento con “Giovani in Gioco”, interno dell’ormai consolidata rassegna estiva MEDAESTATE. Quest’anno l’evento si concentrerà in una giornata speciale: sabato 28 giugno 2025, mantenendo vivo quello spirito di comunità e partecipazione che ha caratterizzato la precedente edizione.

Giovani in Gioco 2025, il programma della giornata

Come nella passata edizione, il cuore pulsante dell’evento sarà il Torneo di Beach Volley, in programma dalle ore 15:00 alle ore 21:30 con le premiazioni, che tornerà a far sfidare le squadre sulla sabbia in partite avvincenti e competitive. L’esperienza dello scorso anno, che ha visto sfidarsi all’ultimo punto ben 10 squadre, ci ha insegnato quanto sia importante creare momenti di condivisione e spirito di squadra.

Accanto al torneo principale, la giornata sarà arricchita da altri giochi a tema sportivo, come tiro alla fune, tiro a segno e non solo, pensati per coinvolgere partecipanti di tutte le età, con particolare attenzione ai più piccoli e ai giovani, seguendo la tradizione che ha reso “Giovani in Gioco” un evento inclusivo e divertente per tutta la comunità medese.

Iscrizione al torneo

Per partecipare al torneo di Beach Volley, le squadre interessante dovranno compilare il modulo, accessibile cliccando sul seguente link: https://docs.google.com/forms/d/1ZR8KQYswQyqfWHYSlNqvqiSdJo-9woeWNgqiYzm_A8U/viewform?pli=1&pli=1&edit_requested=true entro lunedì 23 giugno 2025.

Le iscrizioni si chiuderanno entro la scadenza indicata o al raggiungimento di 10 squadre iscritte. Come sempre, la Consulta Meda-Giovani, con il supporto di Spazio Giovani Impresa Sociale e dell’Amministrazione Comunale, si impegna a creare un ambiente accogliente e festoso, dove lo sport diventa occasione di confronto, riflessione e aggregazione. “Giovani in Gioco” è il risultato di un lungo lavoro che ha visto questi giovani impegnarsi durante tutto l’anno, e non sarà l’ultimo.

Il Vicesindaco e Assessore allo Sport e alle Politiche Giovanili, Stefania Tagliabue:

“Siamo felici di riproporre “Giovani in Gioco”, un evento che lo scorso anno ha dimostrato quanto sia importante creare occasioni di incontro e partecipazione per i nostri giovani. Quest’anno abbiamo scelto di concentrare le energie in una giornata, dove sport e divertimento si uniscono. La Consulta Meda-Giovani continua a essere un esempio di impegno e creatività, e come Amministrazione sosteniamo con convinzione le loro iniziative che portano vitalità alla nostra Città.”

Le porte della Consulta Meda-Giovani sono sempre aperte... per accogliere tutti i giovani che vogliono mettersi in gioco, per rendere Meda più vivibile e al passo con i tempi. Hai tra i 16 e i 35 anni? Questo è il tuo momento per vivere nuove occasioni di incontro, relazione, partecipazione attiva e molto altro. Per informazioni: progettogiovanimeda@gmail.com / +39 3457828916.

Se non vedi l’ora di conoscere la Consulta Meda-Giovani, vieni a Meda, mercoledì 23 luglio 2025: in occasione dello “Young Summer Art Fest” i ragazzi allestiranno un proprio gazebo con tante sorprese per coinvolgerti e trasportarti all’interno di questa realtà.

(in copertina un momento della manifestazione 2024)