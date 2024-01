La Biennale di Pittura è un evento di grande rilievo nel panorama artistico di Desio. Organizzata ogni due anni dal Museo Scalvini, apre quest’anno la stagione espositiva 2024 con la mostra di opere dei 4 artisti, eclettici e diversi fra loro, vincitori dell’edizione 2023 tenutasi lo scorso maggio. La Biennale di Pittura rappresenta una piattaforma unica per l'espressione artistica contemporanea. L’edizione 2023 non ha fatto eccezione, offrendo al pubblico un'esperienza coinvolgente e stimolante. 60 gli artisti provenienti da Cina, Giappone, Polonia, Germania, Francia e Italia che hanno esposto in primavera, opere diverse per contenuto e linguaggio.

Gli artisti vincitori della Biennale di Pittura in mostra in Villa Tittoni

Gli artisti vincitori sono stati quattro: Xunmu Wu - Alessandro Grimoldieu – Wenchuan Pu e Carlo Madoglio, che esporranno le proprie personali opere a partire dal prossimo 13 gennaio 2024, in una straordinaria esposizione che farà immergere i visitatori in un percorso davvero accattivante nell’arte contemporanea.

Chi sono gli artisti

Xunmu Wu (nella foto di copertina) - un artista cinese che esplora i misteri e la bellezza dell'universo con un uso poetico del colore e dei materiali. Dipinge su tela, su ardesia e “ink painting on paper“, ossia lavori realizzati con pittura a inchiostro su carta. Il suo modo di dipingere e frutto d’esperienza di convivenza con la natura che ha segnato profondamente la sua arte.



Alessandro Grimoldieu – Artista Milanese, Profondamente influenzato dalle teorie e dall’arte Post Human, è sostenitore della grande rivoluzione tecno-biologica che, portando all’abbattimento della barriera umano/non umano possa permettere l’incremento delle capacità fisiche e cognitive e la progettazione di un uomo aumentato, il cyborg o uomo bionico . Recentemente Grimoldieu è passato dalla scala micro dell’arte orafa a quella macro, e a dimensioni reali, della scultura contemporanea. La sua nuova forma di scultura poetica si concentra sul tema della “maschera” come riflessione sulla condizione umana, sul rovesciamento del rapporto tra essere e apparire.



Wenchuan Pu - Nato a Chongqing, Cina. Documentary and Street photographer, Video Art producer. Attualmente studia Nuove tecnologie dell’Arte presso l’Accademia di Belle Arti di Brera, Milano. Tra i suoi progetti: Producer of the Official Media Department of the 6th China World Youth Summit (2022), Outstanding Work Award of the 2nd China Youth Photography Competition (2018). Nel 2022 un suo lavoro è stato selezionato per la mostra Reflection of the Soul, The inner and outer through image inserita nel circuito del Milano Photofestival.



Carlo Madoglio - (Mornago, Lombardia) - Fotografo e videomaker freelance, photographer; Appassionato di Musica Sport e mondo virtuale. Negli Ultimi anni ha sperimentato diversi generi fotografici. La vista e i volti le persone declinati in diverse prospettive declinati anche con con la realtà virtuale, come tale fluida, contaminata e diversificata a seconda di chi la fruisce.

"Esperienza coinvolgente e stimolante"

“Siamo davvero lieti ed onorati di aprire l’anno culturale desiano con la Mostra dei Vincitori della II Biennale 2023 organizzata dal Museo Scalvini – dichiara l’assessore alla Cultura Samanta Baldo - A sfondo dell’evento la splendida Villa Tittoni con le sue sale maestose che ospita da ormai più di vent’anni il Museo Scalvini egregiamente gestito dal maestro Cristiano Plicato, il quale, ci ha da sempre stimolato offrendo ogni anno ai cittadini di Desio e non, una panoramica delle ultime tendenze artistiche, offrendo altresì, una possibilità, ad artisti emergenti e affermati, di esporre il loro lavoro ed entrare in contatto con un pubblico di appassionati. Ma soprattutto portando la città di Desio in un circuito culturale ed artistico anche a livello internazionale. La Biennale di Pittura rappresenta una piattaforma unica per l'espressione artistica contemporanea. Questa edizione non ha fatto eccezione, offrendo al pubblico un'esperienza coinvolgente e stimolante. Invitiamo tutti gli amanti dell'arte a non perdere l'opportunità di visitare questa straordinaria esposizione e immergersi nel mondo dell'arte contemporanea nelle sue diverse sfaccettature. La diversità infatti, è ciò che ci rende unici.”

“Le opere esposte dei 4 artisti vincitori dell’edizione 2023 della II Biennale – dichiara il Maestro Cristiano Plicato - coprono una gamma diversa di stili e tecniche pittoriche. Ogni opera si distingue per la sua originalità e capacità di comunicazione. Partecipare all’opening della mostra permetterà al pubblico di interagire in modo diretto con gli artisti, capire le loro motivazioni e approfondire la loro comprensione delle opere esposte. Consigli? Prepararsi ad avere una mente aperta e pronta ad apprezzare nuove forme di espressione artistica.

Prendersi il tempo necessario per ammirare e riflettere su ogni opera esposta. Colgo l’occasione per ringraziare l’Amministrazione Comunale di Desio che ha creduto sin dal suo inizio in questo progetto.”

L’invito dunque è a non perdere l'occasione di vivere l'arte in tutte le sue sfumature presso la mostra dei 4 vincitori della II Edizione della Biennale di Pittura in Villa Tittoni e a fissare in agenda i prossimi appuntamenti declinati nell’allegato programma di mostre. I dettagli di volta in volta sui canali ufficiali del Comune di Desio e del Museo Scalvini.

Apertura e orari