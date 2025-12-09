Grande attesa a Seregno e non solo per l’arrivo, la domenica prima di Natale, nel parco Madonna della Campagna a Seregno del “Magico Villaggio di babbo Natale”, evento culmine del Natale seregnese che regalerà ai più piccoli e non sono tanto divertimento.

Gonfiabili, mercatini e dolcetti: arriva in Brianza il “Villaggio di Babbo Natale”

L’appuntamento quindi è per il 21 dicembre: protagonisti ovviamente saranno i bambini che potranno trascorrere la giornata divertendosi con gonfiabili natalizi, scivoli, personaggi magici, truccabimbi e antichi giochi di legno, oltre all’attesissimo Babbo Natale.

Un ufficio postale con nataline postine si occuperà di aiutare i bimbi nella scrittura, anche in lingua inglese, delle letterine dei desideri, che potranno essere consegnate direttamente nelle mani di Babbo Natale seduto sulla sua slitta, pronto anche ad una foto ricordo.

Dalle stalle in Lapponia arriveranno simpatici animaletti e cavalli per il battesimo della sella, e poi ancora suggestive musiche natalizie, un mercatino di artigianato & hobbistica ed uno stand gastronomico che creerà la giusta cornice a questo magico villaggio.

Con questa iniziativa e con l’allestimento del tradizionale presepio accanto alla cappelletta della “Madonna della Campagna”, l’omonima associazione conferma ancora una volta la sua vocazione di far vivere le tradizioni popolari, sempre più difficili da mantenere, offrendo alla popolazione di Seregno e dell’intero territorio brianzolo iniziative di svago rivolte a grandi e bambini, anche in un periodo avverso come quello che stiamo vivendo.

Il “Magico Villaggio di Babbo Natale” è un evento gratuito, un regalo che l’Associazione Madonna della Campagna offre a tutti i bambini della sua città e non solo.

MAGICO VILLAGGIO DI BABBO NATALE

DOMENICA 21 DICEMBRE 2025 | dalle 10,00 alle 12,30 | dalle 14,00 alle 17,30

INGRESSO LIBERO e GRATUITO

Seregno, via Cagnola (zona Fuin)

Per maggiori informazioni www.madonnadellacampagnaseregno.com