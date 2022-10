Halloween a Giussano, festa per i bambini e gara del palo della Cuccagna

Si prospetta una serata da "brividi", ma anche molto divertente quella in programma lunedì 31 ottobre in piazza San Giacomo a Giussano.

Gonfiabili e sfida sul palo

Appuntamento da mettere in agenda quello del 31 ottobre: la festa di Halloween quest'anno a Giussano, non sarà solo per i bambini. La Proloco insieme al Comune ha organizzato una serata davvero divertente e da "brividi". Dolcetti, scherzetti, frittelle, pop corn, zucchero filato e due attrazioni d’eccezione: il palo

della Cuccagna e uno straordinario scivolo gonfiabile che sarà collocato fra scheletri e sorprese “da

paura” che caratterizzeranno l’intera location. Tutti gli eventi si svolgeranno in piazza San Giacomo a partire dalle 20.30.

Tante sorprese

Animazioni, musica e momenti di suspense renderanno ancora più speciale l’iniziativa che vedrà nel corso della serata svelarsi inaspettate sorprese. Attesissima è la sfida per la scalata più rapida del palo della Cuccagna: rinviato durante le iniziative della Festa della Madonna d’ottobre a causa del maltempo,

il gioco della tradizione popolare tornerà a Giussano e vedrà i partecipanti sfidarsi nell’arrampicata

al palo ricoperto di grasso che renderà complicata l’ascesa verso la posta in palio, situata proprio

alla sommità del palo.

Comune e Proloco al lavoro

L'evento sarà un'altra occasione di festa per tutta la città. "Serate come queste hanno l’obiettivo di portare a Giussano pubblico proveniente dai comuni limitrofi, con ricadute positive per l’indotto commerciale della nostra città - ha commentato l'assessore con delega al Commercio Paola Ceppi - Anche questi momenti di festa rappresentano occasioni per promuovere il nostro tessuto economico, una dimostrazione di attenzione che oltre ad offrire un’occasione di socialità per la popolazione rappresenta un’ulteriore vetrina per le nostre attività”.

Al lavoro sono già i volontari della Proloco, guidati dal presidente Sisto Polito. "La collaborazione con il Comune è salda e ci consente di tornare ad animare il centro storico dopo lo straordinario successo della Notte Bianca di settembre quando abbiamo portato a Giussano oltre 5mila persone. Ora siamo al lavoro per offrire ai giussanesi e non solo, una serata speciale che va incontro ai bambini e pone come cuore dell’evento un gioco della tradizione popolare, affascinante da vedere e capace di far ripensare ai tempi passati”.