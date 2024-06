I Bandisti di strada di Villasanta portano allegria e musica nella Rsa

Domenica 23 giugno 2024 la Casa Famiglia di Cologno Monzese ha aperto le porte al gruppo musicale dei Bandisti di strada di Villasanta. Una bella esperienza che rientra nel progetto "Casa Aperta" di Fondazione Mantovani, finalizzato a promuovere momenti di incontro fra gli anziani residenti delle Rsa e i gruppi, le scuole, le associazioni del territorio.

"Esperienze che nascono dall'idea che questi incontri arricchiscono tutti, proprio perché c'è un sincero riconoscimento di valore reciproco", ha spiegato Manuela Dozio, dell’equipe animativa. Quella alla Casa Famiglia di Cologno Monzese era l'ultima tappa del "Vintage tour" di questi simpatici musicisti, che hanno proposto classici italiani e stranieri dagli anni '20 fino a oggi.

Dello stesso avviso Andrea Giordan, coordinatore della casa di riposo colognese:

"I concerti delle bande musicali rappresentano, per i nostri anziani, la vita di un tempo: quella dei giorni di festa, delle sagre del paese, quando le persone si radunavano in piazza e assaporavano un clima gioioso e allegro - ha detto - E' questa vitalità che Fondazione Mantovani cerca di riproporre nelle proprie strutture, per una cultura della residenzialità che non sia più quella della semplice casa di riposo".