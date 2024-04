I volontari Arca festeggiano i 35 anni con un concorso fotografico

L'associazione di volontari che operano all'interno dell'hospice di Giussano, si prepara a festeggiare i 35 anni di fondazione: per la speciale occasione è stato organizzato un concorso fotografico sul tema “Sollievo dalla sofferenza”.

Volontari in hospice dal 1989

Dal 1989 i volontari Arca sono un punto di riferimento per gli ospiti dell'hospic di Giussano e delle loro famiglie, una presenza costante fatta di accoglienza, supporto, vicinanza e attenzione e quest'anno, in occasione dei 35 anni di fondazione, l'associazione si prepara a festeggiare questo importante traguardo con una serie di iniziative ed eventi.

Concorso fotografico per festeggiare i 35 anni

L'associazione ha organizzato un concorso fotografico, aperto a tutti, appassionati di fotografia, ma non solo, dal titolo "Il sollievo dalla sofferenza". Chiunque potrà inviare la propria immagine, in bianco e nero o a colori, legata a questo tema: tutte le foto inviate all'associazione entro il 30 aprile, all'indirizzo mail associazione.arcaonlus@gmail.com oppure consegnate a mano presso l’ Accoglienza dell’Hospice dell’ospedale di Giussano in via Milano 65, dal lunedì al sabato, saranno poi raccolte e valutate da una apposita giuria e concorreranno al premio finale.

Festa e premiazioni il 26 maggio

Il 26 maggio, Giornata del Sollievo, una delle giornate più importanti e rappresentative per Arca, i vincitori delle prime tre fotografie più votate, riceveranno i premi: al primo classificato andranno 250 euro, al secondo 150 e al terzo 100 euro. Tutte le immagini che saranno inviate all'associazione saranno esposte nel corso della mostra che si svilupperà nei giardini della struttura in concomitanza con la Giornata del Sollievo. Sul sito dell'associazione e sulla pagina Facebook "Arca volontari in hospice" sono riportati tutti i dettagli e le modalità per l'iscrizione.