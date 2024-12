Sabato 21 dicembre a Carnate ultimo appuntamento con Immagini sonore, la rassegna autunnale – invernale musicale del circuito cameristico interprovinciale Brianza Classica, dell’Associazione Early Music Italia diretta dal Maestro Giorgio Matteoli, che con questo appuntamento giunge al termine della XXI edizione.

Il 21 dicembre a Carnate si chiude la rassegna musicale "Immagini Sonore"

L’appuntamento è alle 20.30 nella Chiesa dei Santi Cipriano e Cornelio, dove l’Ensemble di fiati Spirabilia presenterà I Carmina Burana di Carl Orff.

La potenza evocativa che trovano composizioni moderne che guardano all’antico, ecco il fulcro di questa produzione incentrata sui Carmina Burana di Carl Orff e sulle serenate romantiche. Questo genere si plasma nella culla del romanticismo e prende i tratti che qui verranno presentati: i fiati diventano protagonisti di composizioni puramente cameristiche che a tratti diventano descrittive della natura o celebrative di essa stessa. L’ensemble presenterà inoltre brani di Richard Strauss, Charles Gounod e Johannes Brahms.

Come prenotare

Per prenotazioni chiamare o scrivere al numero 335.5461501 a partire dal lunedì prima del concerto dalle 8 alle 20. Le chiamate o i messaggi ricevuti fuori orario e prima di quella data non saranno presi in considerazione. Brianza Classica tornerà nel 2025 con la XXII edizione.