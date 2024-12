E' tutto pronto a Sovico per l'attessissimo concerto di Natale che si terrà il prossimo 23 dicembre.

Il 23 dicembre a Sovico il Concerto di Natale

L'appuntamento è presso il Cinema Nuovo alle ore 21 per uno spettacolo che si preannuncia entusiasmante e che ovviamente sarà ad ingresso libero.

Sul palco ci sarà il Corpo Musicale G.Verdi che ha già diffuso la scaletta musicale della serata che prevede:

1) MARCHING SONG - Originale per banda - G. HOLST

2) LORD TULLAMORE - Originale per banda - C. WITTROCK

3) LOCUS ISTE - Corale - A. BRUCKNER

4) BUDAPEST IMPRESSIONS - Originale per banda - R. KERNEN

5) RAIN - Originale per banda - B. BALMAGES

6) MUSIC FROM CARMEN - Classica - G. BIZET

7) THE HOLLY AND THE IVY - Natalizio - Arr. T. WALLACE

8) SOMEWHERE IN MY MEMORY - Colonna sonora - J. WILLIAMS

9) HAPPY HOLIDAYS - Natalizio - J. MARKS

Al termine del concerto l'assegnazione del premio “Luigi Cazzaniga”.