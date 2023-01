Un compleanno speciale e un traguardo per la città di Nova Milanese dove dieci anni fa ha visto la luce il centro di cultura Villa Brivio.

Il centro di cultura Villa Brivio festeggia 10 anni

Uno spazio di comunicazione, arte e cultura oltre ad una splendida biblioteca per grandi e piccini. Era il 26 gennaio del 2013 quando prendeva vita ufficialmente questo spazio in piazzetta Vertua Prinetti e da allora Villa Brivio ha ospitato centinaia di eventi, concerti, incontri con autori, mostre e molto altro.

Proprio per celebrare questo anniversario speciale, l’Amministrazione comunale – Assessorato alla Cultura – ha organizzato un calendario di appuntamenti che coinvolgeranno soprattutto famiglie e bambini. Da giovedì 26 a sabato 28 gennaio, sarà un susseguirsi di eventi. E come per ogni compleanno che si rispetti ci sarà una torta speciale, un ‘book fotografico’ tradotto in una mostra dei momenti più significativi che hanno animato Villa Brivio, ma anche spettacoli, letture e concerti per tutti.

"La sfida lanciata 10 anni fa è stata pienamente raccolta"

“Oggi celebriamo un traguardo importante per la nostra città. Possiamo certamente dire che la sfida lanciata 10 anni fa in nome della cultura da parte di qualche ‘sognatore e visionario’ è stata pienamente raccolta, alimentata e davvero apprezzata da tanti cittadini - interviene il Sindaco Fabrizio Pagani - Animare e far crescere uno spazio culturale, soprattutto in questi anni, non è cosa scontata. E credo che la ricetta giusta sia stata la collaborazione e sinergia che si è creata tra le varie anime della città. Proprio per questo non posso che ringraziare chi ci ha creduto e lavorato con tanto impegno, l’assessorato alla Cultura, gli uffici, le associazioni, i tanti novesi (e non solo) che hanno voluto condividere la passione per la bellezza della cultura, dell’arte in tutte le sue forme, facendo fare a tutti noi, ogni volta un passo avanti. Questi tre giorni intendono essere una festa di tutti, ma anche uno stimolo a continuare e fare sempre e meglio… Chiudo con una frase del Maestro Claudio Abbado in cui credo molto ‘la cultura è un bene primario come l’acqua; i teatri, le biblioteche… sono come tanti acquedotti’. Facciamone buon uso!”

Il programma degli eventi

GIOVEDI’ 26 GENNAIO - FESTEGGIAMO INSIEME

Dalle ore 9.00 INGRESSO PIANO TERRA

Festeggiamo insieme: per i 10 anni del Centro di Cultura Villa Brivio ci sarà una torta speciale, che rispecchia l’ambiente in cui nasce e le inclinazioni di chi la “cucina”. Speciale è anche il biglietto che raccoglie gli auguri dei cittadini e degli amici: un racconto pubblico e corale.

VENERDI’ 27 GENNAIO - VISITE GUIDATE PER LE SCUOLE, INAUGURAZIONE MOSTRA FOTOGRAFICA

Ore 18.00 SALA INCONTRI

Racconto fotografico del Centro di Cultura Villa Brivio: il 27 gennaio il Centro di Cultura Villa Brivio compie 10 anni di apertura al pubblico! Raccontiamo la sua vita e le sue attività in una mostra con foto, grafiche e immagini d’archivio. Inaugurazione della mostra fotografica e saluti istituzionali con la presenza delle autorità e taglio del nastro.

La notte dei pupazzi

DA VENERDI’ 27 A SABATO 28 GENNAIO - LA NOTTE DEI PUPAZZI

Dalle Ore 16.30 - INGRESSO PIANO TERRA/SALA BAMBINI

Le bambine e i bambini sono invitati a portare il loro amico speciale di stoffa in Biblioteca per il pigiama party più morbido di sempre. Dopo una lettura tutti insieme, i pupazzi resteranno in Biblioteca e durante la notte stellata sceglieranno un libro per il proprio bambino. Il mattino dopo i bambini potranno riabbracciare il loro amico che li accoglierà con un succo di buon risveglio e la storia scelta per loro.

Venerdì 27 gennaio, dalle ore 16.30: lettura in Sala Bambini al Piano Terra

Sabato 28 gennaio, ore 9.30: risveglio insieme e ritiro peluche

Età consigliata: 3-8 anni - Posti limitati, per prenotazione: novamilanese@brianzabiblioteche.it -

0362.43498

SABATO 28 GENNAIO - SPETTACOLO, INCONTRO, CONCERTO

Ore 10.30 - SALA INCONTRI

Spettacoli “Il gallo che non sapeva leggere le ore” e “Cetty Suporum e la signora delle punture” a cura de “I genitori-attori dell’Uboldi”.

Età consigliata: dai 6 anni. Durata: 40 minuti circa. Posti limitati, per prenotazione:

novamilanese@brianzabiblioteche.it - 0362.43498

Dalle ore 11.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 15.30

Letture espressive a cura del Gruppo di lettura

Ore 16.00 - SALA INCONTRI

Presentazione libro “Solo contro Hitler. Franz Jaegrstatter il primato della coscienza” di Francesco Comina.

EMI Editrice (2021)

Ore 18.00 - SALA INCONTRI

Secondo concerto della 1° edizione della rassegna musicale “Nova d’Autore” a cura de “L’isola che non

c’era”: Patrizia Cirulli canta Eduardo De Filippo. In apertura un artista emergente.