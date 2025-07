Un ponte tra Brianza e Sardegna

L'esposizone, dedcata a Giovanni Nughes, Grazia Deledda e Salvatore patatu ed Enrco Berlinguer, sarà visitabile dal fino al 6 settembre 2025, con ingresso libero

È stata un'emozione condivisa l'inaugurazione della mostra "Conterranei" il 24 luglio a Busnago, un evento che celebra il forte legame tra la Brianza e la Sardegna.

Il Circolo Sardo inaugura la decima mostra

La cerimonia, carica di ricordi e significato, ha visto il Sindaco di Busnago, Danilo Quadri, tagliare il nastro, affiancato dagli ex Sindaci Martino Visconti e Marco Corti. Particolarmente toccante il ventennale del Gemellaggio Culturale tra Busnago e Sorso, rievocando la grande partecipazione delle feste sarde di vent'anni fa.

Il Sindaco Quadri ha inoltre annunciato un'importante novità: la prossima realizzazione di una nuova area feste. Il Circolo Culturale Sardegna è già stato invitato a inaugurare lo spazio con una nuova Festa Sarda non appena sarà pronto.

Salvatore Carta ha poi guidato i presenti attraverso un percorso espositivo ricco di storia e arte. Tra le figure celebrate, spicca Giovanni Nughes, l'inventore del celebre Dado Star. Un'altra figura di spicco ricordata è Grazia Deledda, Nobel per la Letteratura nel 1926. Per celebrare il centenario del suo premio, sono in programma importanti eventi nel 2025 e nel 2026, a partire da Vimercate l'8 dicembre. Spazio anche al Professor Salvatore Patatu, guardia del corpo di Enrico Berlinguer a Stintino, autore del libro "Semplicemente Enrico Berlinguer e il Compagno Patatu".

Al termine della mattinata culturale, il Presidente del Circolo Culturale Sardegna di Monza, Concorezzo e Vimercate, organizzatore di questa decima mostra, ha consegnato pergamene ricordo al Sindaco Danilo Quadri, a Giovanni Nughes e alla Biblioteca di Busnago. Un buffet d'amicizia con pecorino e salsiccia, accompagnato da un brindisi con spumante di Vermentino Ribolla Gialla, ha concluso l'evento.

La mostra sarà visitabile dal martedì al sabato, dalle 9:30 alle 12:30, dal 24 luglio al 6 settembre 2025, con ingresso libero.