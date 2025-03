Il Concerto di Primavera riempie l'Auditorium

L’Auditorium Vittorio Ghezzi ha accolto ieri sera, sabato 29 marzo, il Concerto di Primavera, una nuova iniziativa organizzata dalla BCC di Carate Brianza per i

propri Soci e la comunità. Protagonista della serata è stata la giovanissima e talentuosa pianista Emma Guercio, vincitrice del primo premio assoluto della 28^ edizione del Concorso Strumentistico Nazionale “Città di Giussano”, che ha incantato il pubblico con un raffinato programma di brani della grande tradizione musicale europea.

L’evento ha confermato quanto la musica possa essere un’occasione di condivisione e crescita culturale, capace di unire generazioni diverse in un momento di bellezza e ispirazione.

Il presidente della BCC di Carate Brianza, Ruggero Redaelli, ha voluto sottolineare il significato profondo di questa iniziativa:

«Vedere il nostro Auditorium così gremito di Soci e famiglie è per noi la dimostrazione concreta che la cultura e la musica di qualità sanno ancora emozionare e coinvolgere. Il Concerto di Primavera nasce dal desiderio di portare sul nostro territorio e far conoscere l’eccellenza musicale rappresentata dai giovani talenti vincitori del Concorso di Giussano. Come Banca di comunità, crediamo che investire nella cultura e offrire occasioni di incontro e crescita collettiva sia parte integrante della nostra missione. La nostra Banca continuerà a sostenere iniziative che arricchiscono il tessuto culturale e sociale del territorio portando sviluppo non solo economico ma anche valoriale. Questo è il nostro modo di essere vicini alle persone e contribuire a costruire comunità più forti e coese».

“È’ importante che esistano realtà come la BCC di Carate Brianza che, oltre a svolgere un servizio per l’economia, creano un effetto volano per le attività culturali del territorio. Si tratta di una sensibilità non banale. Ringrazio la BCC per la collaborazione che ci offre nell’organizzazione del concorso strumentistico”, ha evidenziato Marco Citterio, Sindaco della Città di Giussano.

“Un sentito grazie a BCC Carate Brianza per aver creduto nel nostro concorso che in questi ultimi anni ha contribuito a far crescere. A partire da quest’anno, è nata l’idea di portare il concorso fuori dal Comune di Giussano sia per far conoscere ancor di più i giovani musicisti, sia per far comprendere ai soci l’importanza del contributo offerto e le finalità sostenute dalla Banca” ha aggiunto Sara Citterio, Assessore alla Cultura del Comune di Giussano.