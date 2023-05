Per la prima volta in assoluto l'Internazionale di volteggio, una delle discipline equestri in massima espansione, si terrà a Villasanta, più precisamente presso il Club Ippico Monzese.

Il Concorso Internazionale di Volteggio arriva in Brianza

Un'occasione unica per il territorio brianzolo e lombardo che vedrà sfidarsi in gara, dall'1 al 4 giugno prossimo, nel tondino del famoso Centro Ippico, più di 200 volteggiatori provenienti da paesi differenti per ottenere punti qualificanti per i Campionati Europei, Campionati Mondiali Juniors e Campionati Mondiali Young Vaulter.

La struttura brianzola che ospiterà la manifestazione ha una lunga storia: negli anni 90/2000 è diventata famosa per aver ospitato competizioni di livello internazionale e nazionale e ora ritorna al suo antico splendore, dopo anni di totale chiusura a qualsiasi manifestazione, grazie alla guida di Laura Carnabuci, longueur di fama internazionale con alle spalle innumerevoli successi.

Iscritti da tutta Europa

La manifestazione di inizio giugno vedrà competere atleti iscritti da tutta Europa (Italia, Slovacchia, Francia, Germania, Svizzera e tante altre nazioni) e non solo. Infatti, si sfideranno in campo anche gli atleti provenienti dal Sud America (Colombia, Brasile e Argentina) e dagli Stati Uniti.

Tutti gareggeranno con i loro migliori programmi. I cavalli, compagni di questa spettacolare avventura, saranno guidati dai loro longueur. A giudicarli saranno presenti sei giudici internazionali FEI (Fédération Equestre Internationale) e due giudici nazionali FISE (Federazione Italiana Sport Equestri).

Tra i nomi a tenere alta la nostra bandiera italiana ci saranno Rebecca Greggio e Davide Zanella vincitori del Bronzo nella categoria Pas de Deux ai mondiali 2022 a Herning.

Coppa delle regioni

In contemporanea a questa manifestazione, negli stessi impianti, si svolgerà anche la coppa delle regioni di Volteggio (competizione di interesse Federale), dove i migliori volteggiatori regionali seguiranno le orme dei grandi campioni cercando di portare più punteggi possibili alla loro regione di appartenenza guidati da longueur/preparatori di tutto rispetto.