Ieri in città bancarelle, ricche di prodotti tipici e di lavorazioni artigianali locali. Spazio anche a momenti di festa popolare, con balli e canti

Nella mattinata di ieri il Presidente del Consiglio regionale della Lombardia, Federico Romani, insieme al Sindaco di Seregno Alberto Rossi e ai membri dell’Associazione Madonna della Campagna, ha inaugurato la tradizionale ‘Festa del Bestiame’, momento conclusivo della 36ª edizione della ‘festa popolare della Madonna della Campagna’, iniziata lo scorso fine settimana e in programma fino a oggi.

Il Presidente del Consiglio Regionale inaugura la “Festa del Bestiame”

La giornata si è aperta con la Santa Messa al santuario della Madonna della Campagna, nel quartiere Fuin, seguita dalla cerimonia ufficiale con il taglio del nastro e la visita tra le bancarelle, ricche di prodotti tipici e di lavorazioni artigianali locali. Non sono mancati anche momenti di festa popolare, con balli e canti.

Nel corso della cerimonia, l’Associazione Madonna della Campagna ha consegnato al Presidente Romani una targa di ringraziamento per l’impegno della Regione Lombardia nel sostenere e valorizzare le tradizioni locali.



L’evento, tra i più sentiti e partecipati della città, richiama da anni non solo Seregno ma l’intera Brianza, unendo tradizione, comunità e devozione. Un appuntamento capace di generare indotto, coinvolgere famiglie e associazioni e valorizzare l’identità del territorio.

Erano presenti anche esponenti della Provincia di Monza e Brianza, che ha patrocinato la manifestazione, tra cui i Consiglieri provinciali Giuseppe Azzarello ed Elisabetta Viganò.

Il Presidente Federico Romani ha dichiarato:

«Questa è una manifestazione unica, che non solo anima la città di Seregno ma ricorda a tutti noi le nostre radici rurali, fatte di campagna e agricoltura. Conoscere da vicino il lavoro degli allevatori è fondamentale, e come Consiglio regionale siamo orgogliosi di promuovere e sostenere iniziative che valorizzano le tradizioni e le radici dei nostri territori».

Il Consigliere provinciale Giuseppe Azzarello ha aggiunto: