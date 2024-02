Anche quest’anno Desio si vestirà di allegria in occasione del Carnevale 2024 con un programma ricco di momenti di condivisione e dove grandi e piccini potranno passare ore spensierate insieme.

Il programma del Carnevale 2024 a Desio

Venerdì 16 Febbraio 2024 presso Lo Spazio Stendhal (Villa Tittoni - Via Lampugnani 62 – dalle ore 10.00 alle ore 12.00) è in programma un evento gratuito dal titolo: “Ti conosco Mascherina” rivolto ai bambini dai 6 agli 11 anni per esplorare le origini del carnevale, scoprire alcune delle sue più famose maschere e divertirsi a crearne di coloratissime. L’evento organizzato da Stripes e Mondovisione, rientra nel programma realizzato nell’ambito dell’iniziativa “Restiamo Insieme” – promossa e finanziata da Regione Lombardia.

Sempre venerdì 16 febbraio 2024 dalle ore 17,00: spettacolo d’animazione teatrale del Collettivo Clown dal titolo: “Gugu il cavernicolo” rivolto a bambini dai 6 agli 11 anni (Ingresso Gratuito fino ad esaurimento posti)

La festa in piazza

Il ricco programma prosegue anche sabato 17 febbraio 2024: dalle ore 15,00 alle ore 18,00 tutti in Piazza Conciliazione per un pomeriggio divertente colorato con le mitiche mascotte del carnevale e la parata dei supereroi. Il tutto allietato da DJ con animazione a cura degli animatori degli oratori desiani.

“Rinnoveremo nei prossimi giorni l’appuntamento con questa bella festa colorata e spensierata – dichiara l’Assessore alla Cultura e agli Eventi Samantha Baldo - il programma è ricco di iniziative, per grandi e piccini. Ci saranno maschere, spettacoli, musica, colori e tanta allegria. Questo appuntamento vorrei fosse un momento per le famiglie e per i più piccoli per ritagliarsi tempo da condividere insieme. Tempo che spesso manca. Il mio ringraziamento va a quanti hanno collaborato per regalare attimi di allegria alla Città: Il Distretto Urbano del Commercio di Desio, - Desio da Vivere – la cooperativa Stripes e Mondovisione, e tutti i servizi comunali coinvolti. Regaliamoci dunque un momento da vivere in leggerezza ed allegria”.

(nella foto di copertina l'edizione 2023 del Carnevale a Desio)