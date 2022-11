Imprenditori al Kobo Graden a sostegno di Telethon

E' in programma per martedì 29 novembre una serata al Kobo Garden Food di Giussano, a favore di Telethon. Un appuntamento importante durante il quale ci sarà la presentazione della realtà BNI Buonarroti

L'evento

"Imprenditori al tuo servizio ….. e al servizio della Ricerca": è questo il titolo dell'evento proposto da BNI Buonarroti per la speciale serata che si svolgerà martedì 29 novembre al Kobo Food di Giussano. Obiettivo: sostenere Telethon. Imprenditori della zona e non solo si ritroveranno per una apericena con networking, devolvendo così parte del costo della serata (30 euro) alla ricerca Telethon.

BNI Buonarroti

Fondata nel 1985, BNI® è l'organizzazione di scambio referenze più vasta e di successo a livello mondiale. Era l'agosto del 2020 quando un gruppo di imprenditori e professionisti del territorio brianzolo decise di unirsi per collaborare e aiutarsi reciprocamente ad aumentare il proprio giro d'affari grazie al principio del Givers Gain (chi dà, riceve). Nasce così BNI Buonarroti. Ogni settimana il gruppo di imprenditori si incontra per costruire ed alimentare relazioni a lungo termine basate sulla fiducia reciproca e sullo scambio di referenze di qualità. Entrare a far parte di un capitolo Bni significa avere l’opportunità di fare networking e business con centinaia di altri membri e avere la possibilità di frequentare corsi di formazione professionale erogati da esperti del settore.

Un aiuto concreto

Proprio con questo spirito di aiuto reciproco e per restituire valore al territorio, è stata organizzata la serata del 29 novembre durante la quale ci sarà la presentazione della realtà BNI Buonarroti e soprattutto si potrà contribuire ad un importante scopo benefico: aiutare Telethon a donare speranza ad ogni persona con una malattia genetica per cui non c'è ancora una cura.