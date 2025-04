Afol Monza Brianza valorizza le proprie iniziative ampliando le attività ed estendendo l’appuntamento anche al Comune di Meda per la quarta edizione del FUORISALONE, creando nuove opportunità di collaborazione e sviluppo per la comunità.

In arrivo la quarta edizione del Fuorisalone di Afol Mb

Dopo la consueta visita nella mattinata dell’8 aprile allo stand di Brianza Design al Salone del Mobile di Milano insieme alle Istituzioni della Provincia di Monza e della Brianza, occasione importante per discutere delle nuove tendenze nel design e delle opportunità di sviluppo per il nostro territorio, saranno due gli appuntamenti previsti sul territorio medese sul tema “Mondi connessi”, tema del Fuorisalone milanese, con particolare riferimento al senso di unità e di cooperazione globale

8 aprile 2025 – MONDI CONNESSI: CREARE CONNESSIONI CON IL DESIGN

La sera dell'8 aprile, dalle 21:00 alle 23:00, cittadini e aziende sono invitati all’incontro presso la Sala Civica Radio del Comune di Meda (vicolo comunale). Un momento di riflessione sulla connessione e la cooperazione globale tra interventi istituzionali, testimonianze delle aziende del territorio e approfondimenti socioculturali con il Sindaco di Meda - Luca Santambrogio, la Direttrice Generale di Afol MB - Barbara Riva, il Professor Aldo Bonomi – sociologo e direttore del consorzio Aaster, l’Architetto Marco Mornata – AAM, Accademia Architettura Mendrisio, e ad alcune aziende medesi tra le quali Paola Lenti, Berto Salotti e Flou. Questo evento sarà un'opportunità unica per approfondire temi di grande attualità e interesse per la nostra comunità.

9 aprile 2025 - FUORISALONE AL TERRAGNI

Il 9 aprile, alle ore 15:00, presso il CFP G. Terragni (via Tre Venezie, 63 – Meda), si terrà l'inaugurazione, su invito, della mostra con la visita riservata alle scuole, insieme al Sindaco di Meda e Presidente della Provincia di Monza e della Brianza Luca Santambrogio, oltre alla Direzione di AFOL MB. Alle 17:30 apertura al pubblico della mostra, un viaggio tra innovazione e creatività nei laboratori e negli spazi scolastici. Un'occasione straordinaria per apprezzare il talento e la creatività dei nostri giovani studenti, oltre ad un’opportunità per le famiglie di conoscere la scuola e i corsi offerti (informatica, grafica, turistico- sportivo, sartoria, tappezzeria, falegnameria) che, grazie allo stretto rapporto con le aziende più all’avanguardia del territorio, sono sempre più innovativi.

Le aziende partecipanti

Al Fuorisalone del Terragni, con l’esposizione dei loro prodotti, partecipano anche le aziende del progetto “I Mestieri del design”, dodici aziende di Meda: Berto Salotti, Cassina, Dameda, Emma, Flexform, Flou, Giorgetti, Paola Lenti, Longhi, Minotti, Riva mobili d’arte, Bemade.

Il progetto nasce nel 2018, una partnership con l’obiettivo di agevolare gli studenti in fase di scelta di un nuovo indirizzo di studi: si vuole offrire ai giovani una corretta visione dei percorsi formativi sui “mestieri” legati al mondo della progettazione e della realizzazione di un prodotto di design.