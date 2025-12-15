Il Concerto di Natale con il Coro Città di Desio quest’anno offrirà ai tantissimi che ogni anno affollano la Basilica SS Siro e Materno, uno spettacolo intenso, perfetto per accoglierte il Natale.
In Basilica arriva il concerto di Natale
Quest’anno il coro propone un confronto tra i Magnificat di Vivaldi, Pärt e Bach (per soli, coro e orchestra). L’appuntamento è per il 20 dicembre alle ore 21.
Si esibirà Coro Città di Desio – Solo d’Archi Ensemble.
Solisti:
- Camilla Vitaletti, soprano
- Lauretta Villa, soprano
- Silvia Vavassori, contralto
- Paolo Corti, tenore
- Roberto Perfetti, basso
- Enrico Balestreri, direttore
Il concerto è realizzato in collaborazione con il Solo d’Archi Ensemble e la Comunità Pastorale di Desio, con il patrocinio del Comune Di Desio e di Fondazione Cariplo, e il contributo di Cori Lombardia APS.