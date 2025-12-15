Quest'anno il cCoro di Desio propone un confronto tra i Magnificat di Vivaldi, Pärt e Bach (per soli, coro e orchestra)

Il Concerto di Natale con il Coro Città di Desio quest’anno offrirà ai tantissimi che ogni anno affollano la Basilica SS Siro e Materno, uno spettacolo intenso, perfetto per accoglierte il Natale.

In Basilica arriva il concerto di Natale

Quest’anno il coro propone un confronto tra i Magnificat di Vivaldi, Pärt e Bach (per soli, coro e orchestra). L’appuntamento è per il 20 dicembre alle ore 21.

Si esibirà Coro Città di Desio – Solo d’Archi Ensemble.

Solisti:

Camilla Vitaletti, soprano

Lauretta Villa, soprano

Silvia Vavassori, contralto

Paolo Corti, tenore

Roberto Perfetti, basso

Enrico Balestreri, direttore

Il concerto è realizzato in collaborazione con il Solo d’Archi Ensemble e la Comunità Pastorale di Desio, con il patrocinio del Comune Di Desio e di Fondazione Cariplo, e il contributo di Cori Lombardia APS.