In Brianza dal 14 dicembre la mostra di presepi artigianali

L'esposizione sarà visitabile presso il Centro Parrocchiale di Desio che per l'occasione si trasformerà in un piccolo scrigno di arte e tradizione capace di incantare grandi e bambini. 

Desio · 09/12/2025 alle 09:36

Una collezione di oltre 50 opere tra presepi artigianali e dipinti ispirati al tema della natività.

Si aprirà domenica 14 dicembre e resterà visitabile fino al 6 gennaio la mostra di presepi organizzata dalla Pro Loco di Desio e patrocinata dall’Amministrazione comunale. L’esposizione sarà visitabile presso il Centro Parrocchiale di Desio che per l’occasione si trasformerà in un piccolo scrigno di arte e tradizione capace di incantare grandi e bambini.
La mostra, organizzata in collaborazione con la Comunità Pastorale di Desio e le associazioni A.I.A.P. (Associazione Italiana Amici del Presepe – Milano – Lainate) e GAD (Gruppo Artistco Desiano), ospiterà come detto oltre 50 opere, tra dipinti e presepi provenienti dal territorio e da diverse altre località.

La varietà e l’originalità dei presepi e dipinti esposti, celebreranno l’arte e la spiritualità del Natale, spaziando dalla tradizione classica a interpretazioni più moderne e insolite. L’esposizione offrirà a grandi e piccini non solo l’occasione di immergersi nello spirito natalizio ma anche, e soprattutto, di aprire una riflessione rispetto al tema della Natività, un vero e proprio viaggio nel significato profondo del Natale. Le opere esposte, ricche di particolari e ognuna con la propria unicità,
ricorderanno ai visitatori, valori essenziali come la pace, la fratellanza e l’amore.

Giorni e orari di apertura

L’esposizione verrà inaugurata domenica 14 dicembre alle ore 16, presso il Centro Parrocchiale  – Via Conciliazione 15 – e sarà visitabile gratuitamente nei giorni 17 -18 – 19 – 23 Dicembre dalle ore 09.30 – 13.00 e nei giorni prefestivi e festivi 20 – 21 – 27 – 28 Dicembre e 3 – 4 – 6 Gennaio dalle ore 09.30 -alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.30.

