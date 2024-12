Dopo la "Silent Disco" in voga soprattutto nel periodo estivo, arriva la "Frozen Disco", la discoteca invernale all'aperto...sulla pista di pattinaggio sul ghiaccio.

In Brianza in arrivo una discoteca... sul ghiaccio

Dove? A Seveso, presso la pista allestita in piazza Cardinal Confalonieri nel cuore del villaggio di Natale.L'appuntamento è per sabato 14 dicembre dalle 18.30 alle 22.00.

Si tratta di uno dei tanti appuntamenti sparsi per la città in occasione del Natale Solidale 2024. Il ricavato infatti verrà devoluto alla locale società sportiva dei CABS che sta allestendo una squadra di baseball per ciechi.

Le associazioni che stanno collaborando all'iniziativa sono la Croce Bianca e i Lions Club I Giovani del Torrazzo. Si potrà quindi pattinare sulla pista inaugurata lo scorso week-end (10 euro incluso il noleggio dei pattini), ascoltare musica e ballare grazie ai DJ di New Radio Seveso, bere un aperitivo e, appunto, fare solidarietà per una buona causa.