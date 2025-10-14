Da venerdì 17 a domenica 19 ottobre torna il Mercato Europeo, l’appuntamento legato tradizionalmente con la città di Cesano Maderno che animerà il weekend nel centro storico: tre giorni all’insegna di gusti, sapori e tradizioni di espositori provenienti da ogni parte del mondo, con street food, ristorazioni, artigianato, articoli per la casa e il benessere.

In Brianza torna il Mercato Europeo

Il Mercato Europeo di FIVA Confcommercio, guidata dal Presidente Giacomo Errico, con il patrocinio del Comune di Cesano Maderno rappresenta un evento attesissimo dalla cittadinanza e dai brianzoli, punto di riferimento negli appuntamenti autunnali sul territorio.

L’inaugurazione dell’edizione 2025 si terrà sabato 18 ottobre alle ore 11 in piazza Arese (oratorio del Transito), a seguire verranno premiati i “tre banchi” (il più originale – più originale italiano – più originale straniero).

La storica rassegna del gusto e dell’artigianato, giunta alla sua ventitreesima edizione cesanese vedrà oltre 120 stand e sarà accompagnata da un programma di eventi collaterali organizzati dal Comune di Cesano Maderno, al fine di valorizzare le ricchezze culturali e storiche della città, offrendo ai visitatori l’opportunità di abbinare ai percorsi enogastronomici anche quelli culturali. Tra le novità di questa edizione, la presenza nel Giardino di Palazzo Arese Borromeo dei Carabinieri a Cavallo, per regalare momenti emozionanti e testimoniare la preziosa e quotidiana presenza dell’Arma dei Carabinieri sul nostro territorio.

“Il Mercato Europeo – ha dichiarato il Sindaco di Cesano Maderno Gianpiero Bocca – rappresenta un appuntamento irrinunciabile per la nostra comunità, un incrocio di tradizioni e identità da tutto il mondo, luogo fisico dove viene esaltata la qualità e la storia dell’artigianato mondiale, ma anche uno splendido momento di aggregazione. Per questo motivo ogni anno siamo orgogliosi di poter ospitare questo evento che richiama in città migliaia di persone da tutta la Lombardia e, anche quest’anno, abbiamo scelto di promuovere ed organizzare contestualmente mostre, concerti, esibizioni ed altri eventi che andranno ad arricchire le esperienze di tutti i visitatori durante i giorni del Mercato”. “È importante continuare a sostenere i mercati – ha spiegato l’Assessora al Commercio Donatella Migliorino – perché rappresentano un momento di tradizione e di ritrovo oltre che di svago, ognuno con le proprie particolarità. Il Mercato Europeo è da sempre un’esperienza che unisce tradizione, gusto, curiosità e voglia di stare insieme, in un momento di incontro tra culture diverse, un viaggio tra cucine internazionali, profumi e tradizioni, molto atteso da tanti cittadini proprio per la sua capacità di creare momenti di aggregazione visitando il mondo attraverso l’esposizione dei diversi stand e prodotti”.

Aree Parcheggi

Per consentire una migliore organizzazione e fruizione degli spazi destinati agli stand del Mercato Europeo, il Comune di Cesano Maderno ha messo a disposizione le seguenti aree parcheggi per il pubblico: Area Mercato Piazza G. Facchetti, Parcheggio cimitero via Quarto, Parcheggio Parco Borromeo Via F. Barbarossa, Parcheggio Largo D’Immè, Parcheggio Stazione Via Don L. Marelli, Parcheggio ex stazione Via Monteverdi, Parcheggio Piazza XXV Aprile, Parcheggi Via Dante, Parcheggi Via De Gasperi, Parcheggio Via D. D’Aosta, Parcheggi via Indipendenza (lato nord parco Borromeo).

Sono numerose le iniziative organizzate dal Comune di Cesano Maderno in contemporanea con lo svolgimento del Mercato Europeo dal 17 al 19 ottobre.

Il programma completo

MOSTRE

PALAZZO ARESE BORROMEO

Orario: ven. 10.00 –13.00 e 15.00 –18.00 | sabato domenica: 10.00 –13.00 e 15.00 –19.00.

In occasione della manifestazione “Mercato Europeo”, l’ingresso a Palazzo Arese Borromeo è consentito con l’acquisto di un biglietto ad un prezzo speciale di € 3,00.

Nel biglietto d’accesso è compresa la mostra fotografica “Mario De Biasi. Il coraggio che ha fatto EPOCA”, allestita nelle sale al piano terra di palazzo fino al 30 novembre.

AUDITORIUM DISARO’

Orario: sabato 18 ottobre, 10.00 – 19.00 | domenica 19 ottobre, 9.00 – 19.00 Mostra “Mostra Auto e Moto d’Epoca e Foto Storiche” dedicate ai 70 anni della FIAT 600 e alle moto MV AGUSTA.

A cura di Auto Moto Club Brianza Storica Cesano Maderno

ORATORIO DEI SS. ANGELI CUSTODI

Orario: venerdì 17, 20.00-22.30 | sabato 18, 16.30-22.30 | domenica 19, ore 10.30 -19.30.

Mostra “Storie brevi di pendolari fantastici e altri scarabocchi di Paolo M. Bombonato”, dal 4 ottobre al 25 ottobre.

A cura di Paolo Bombonato.

PALAZZO ARESE JACINI

Orario: sabato 18 ottobre 15.00 – 21.00 | domenica 10.00 – 12.00 e 15.00 – 21.00

Nell’ambito del mercato internazionale, ISAL proroga la mostra “La memoria del colore: l’anima dei segni di Claudio Granaroli”

A cura di ISAL – Istituto per la Storia dell’Arte Lombarda

MUSEO DEL LEGNO

Orario: domenica 10.00 – 12.30 e 15.00 – 18.00

Mostra “Cattedrali al Museo” fino al 25 gennaio 2025.

EVENTI

Durante tutto il fine settimana, le associazioni locali vi aspettano con stand informativi presso il Cortile di Palazzo Arese Jacini:

– Leo Club Cesano Maderno e Brianza Occidentale

– Asd Karate – Doolympia Goshin.Do

– Corpo Musicale Giuseppe Verdi di Binzago Città di Cesano Maderno

– Civica Accademia Musicale

– Il Sorriso dell’Anima

– Croce Bianca

– Amici della Biblioteca

– AVIS

– ASSP Farmacie Comunali

MOMENTO ISTITUZIONALE

Sabato 18 ottobre 2025 | Ore 11.00 | Oratorio del Transito

Inaugurazione del Mercato Europeo e premiazione di tre banchi (il più originale – più originale italiano – più originale straniero)

UN CAMPO DI PAPAVERI ROSSI CON AL CENTRO UN PAPAVERO BIANCO

Fino al 19 ottobre 2025

Un’installazione artistica che fa riferimento al simbolismo di questo fiore, molto attuale in questo momento in cui le guerre sono attorno a noi. L’installazione sarà realizzata dai detenuti di Alta Sicurezza 1 della Casa di Reclusione di Opera su studio della Prof.ssa Chiara Mantovani e l’Arch. Riccardo Poiret.

DALLA MEMORIA DEL COLORE ALLA MATERIA DEI SOGNI

Sabato 18 e domenica 19 ottobre | Ore 20.00 | Cortile di Palazzo Arese Jacini. Spettacolo di danze sui trampoli ispirate ai quadri di Granaroli intitolato. A cura di ISAL – Istituto per la Storia dell’Arte Lombarda in collaborazione con Teatro dell’Aleph.

CASTAGNATA BENEFICA

Sabato 18 e domenica 19 ottobre | Dalle ore 9.00 alle 20.00 | Piazza Esedra

In occasione del Mercato Europeo dei Sapori, V edizione della castagnata organizzata dal Leo Club Cesano Maderno a sostegno di “Il Brugo – Cooperativa sociale ONLUS”.

A cura di Leo Club Cesano Maderno

PITTAROSSO PINK PARADE

Domenica 19 ottobre | Ore 9.00 | Cittadella dei ragazzi in Via Campania

A sostegno della Fondazione Veronesi per la ricerca sui tumori femminili, è organizzata la camminata solidale che partirà alle ore 9.00 dalla “Cittadella dei ragazzi” e arriverà alle ore 10.00 circa in Cortile d’Onore di Palazzo Arese Borromeo, dopo un percorso di 4 km. Camminata organizzata in autonomia da gruppo di volontari della zona

SERATE PIACEVOLI

Domenica 19 ottobre | Ore 17.00 | Sala Aurora di Palazzo Arese Borromeo

Di seguito il programma del Concerto:

F. Molino (1768-1847) Trio Op. 45, Andante

J. Fusz (1777-1819) Quatuor Op. 1, Andante

S. Alassio (1836-1915) Serate piacevoli – Sei danze Op. 697-702

Ingresso gratuito e libero fino ad esaurimento posti.

Prenotazione consigliata su www.musicandolavita.it

Al termine del concerto, l’Associazione Il Sorriso dell’Anima presenterà alcuni dei suoi progetti solidali ed offrirà un piccolo rinfresco. A cura delle Associazioni Musicandolavita e Il Sorriso dell’Anima

ESPOSIZIONE DI AUTO D’EPOCA

Domenica 19 ottobre | Piazza Esedra

Esposizione di auto d’epoca. Alle ore 10.30, partenza da Piazza Esedra della sfilata di vetture d’epoca per le vie della città. Arrivo in Piazza Esedra. A cura di AutoMoto Club Brianza Storica Cesano Maderno