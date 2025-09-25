Tornano a Concorezzo, per il secondo anno, i Mercati Regioni d’Europa. Un viaggio nel continente europeo ma non solo, tra street food, artigianato e prodotti tradizionali. L’appuntamento è per il 26, 27 e 28 settembre nel centro storico di Concorezzo. Un weekend di sapori, colori e profumi che sapranno coinvolgere, come lo scorso anno, centinaia di persone.

In Brianza tornano Mercati Regioni d’Europa

Saranno 50 i banchi provenienti da ogni parte d’Europa e non solo. Sarà possibile assaggiare piatti tradizionali della Spagna, Francia, Grecia, Ungheria, Serbia, Repubblica Domenicana… Presenti anche banchi provenienti dall’Italia con stand pugliesi, piemontesi ecc.

“Abbiamo voluto organizzare, per il secondo anno consecutivo, questo importante appuntamento che attrae centinaia di persone nel nostro centro storico – ha commentato l’assessore al Commercio Gabriele Borgonovo-. L’invito che rivolgo ai concorezzesi ma non solo, è quello di godersi questo primo weekend d’autunno nella nostra città lasciandosi coinvolgere dall’atmosfera, dai colori e dai profumi di questo mercato. Un’esperienza che sarà, idealmente, un viaggio alla scoperta di nuovi gusti e diverse culture gastronomiche.

I Mercati Regioni d’Europa si collocano all’interno di un più ampio programma di iniziative ed eventi che la nostra Amministrazione comunale ha strutturato nel corso dell’anno. Eventi spesso organizzati in sinergia ed in rete con l’Associazione commercianti e con il Distretto del commercio. Iniziative in grado di attrarre migliaia di persone nella nostra città. Solo per fare qualche esempio voglio ricordare Occasioni di Passaggio del mese di luglio, il Carnevale, le iniziative di Natale e, a breve, la seconda edizione di Concoween in occasione di Halloween. Un doveroso ringraziamento agli uffici comunali e a Fiva Confcommercio per l’organizzazione.”

“Siamo molto fieri di poter organizzare la seconda edizione di Regioni d’Europa a Concorezzo- ha commentato Fabrizio Errico responsabile nazionale di Regioni d’Europa-. L’evento organizzato da Fiva Confcommercio e Ascom Vimercate, lo scorso anno ha riscontrato un gradimento da parte dei cittadini e abitanti dei paesi limitrofi, siamo convinti di poter ripetere il successo della passata edizione.

Le nostre migliori proposte italiane e internazionali saranno pronte ad accogliervi nella tre giorni a Concorezzo. La nostra intenzione è quella di creare un appuntamento fisso in città!”.