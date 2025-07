Serate speciali

L’ingresso all’evento e alle serate è sempre gratuito e senza prenotazione

Dal 24 luglio al 3 agosto Tipico Eventi torna a Seregno con la seconda edizione di “Seregno Sound Festival” il grande festival dedicato alla musica. Undici giornate di puro divertimento, dove le parole d’ordine sono concerti, street food e beer fest.

L’orario sarà tutti i giorni dalle 18.00 all’01.00

In città il grande festival dedicato alla musica firmato Tipico Eventi

Nei giorni e orari indicati troverete, sempre presente, un’area food interamente dedicata alla cucina pugliese, con gustosi piatti on the road sia dolci che salati per accontentare tutti i palati, insieme a un’ampia selezione di birre e cocktail, una comoda area tavoli (anche al coperto), musica in filodiffusione e area luna park con attrazioni per i nostri piccoli ospiti.

E ovviamente grandi concerti tutte le sere.

Il programma

Di seguito il programma:

• Giovedì 24/07 grande inaugurazione con LA VITA A 30 ANNI, la grande festa dedicata a quelli che pagavano le suonerie del cellulare

• Venerdì 25/07 si continua con WHITE CRAZY NIGHT: vestiti di bianco e vieni a saltare e cantare a ritmo delle hit più conosciute dagli anni 90’ a oggi

• Sabato 26/07 serata caliente con i SISMICA, un incredibile duo che vi farà ballare con le migliori hit latine cantate e suonate dal vivo

• Domenica 27/07 si esibiranno le BAMBOLE DI PEZZA, pop rock band tutta al femminile

• Lunedì 28/04 grande serata con i MEGANOIDI, che hanno rappresentato l’Italia al prestigioso Sziget Festival a Budapest: aprono la serata “In Da Roots Project" e “Mania”

• Martedì 29/07 UNCLE BARD & THE DIRTY BASTARDS, il connubio perfetto tra celtic rock e musica tradizionale irlandese

• Mercoledì 30/7 grande ospite: ALTERIA, voce di Virgin Radio e una delle voci rock e front woman più apprezzate del panorama musicale italiano. Aprono la serata “Antonio’s Revenge" e “Demagò”

• Giovedì 31/07 imperdibile appuntamento con VOGLIO TORNARE NEGLI ANNI 90®, il live show anni novanta più grande d’Italia

• Venerdì 01/08 AZIONE MUTANDE, cover rock di un repertorio a 360°

• Sabato 02/08 LO ZOO DI 105, serata con Pippo Palmieri & Wender

• Domenica 03/08 gran finale con i SUD SOUND SYSTEM, i pionieri del raggamuffin e del dancehall style nel Salento e in Italia

Tutti i concerti inizieranno intorno alle ore 21.30, tranne il venerdì e il sabato che inizieranno intorno alle 22.00 (i guest di apertura si esibiranno a partire dalle 20.00).

Sabato 26 luglio non perdete l’appuntamento speciale con la società di atletica leggera 5 Cerchi di Seregno che realizzerà un evento di Street Pole Vault, ovvero salto con l’Asta, in collaborazione con la Track & Field Academy. Un’occasione per celebrare insieme Seregno Città Europea dello Sport 2025.

