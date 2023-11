Deposizione di una corona d’alloro al Monumento dei Caduti presso il Parco della Resistenza e al Sacrario dei Caduti presso il cimitero vecchio di viale delle Rimembranze, un corteo lungo le vie Fratelli Cervi, corso Italia, via Diaz e viale Rimembranze, nonché un tour in pullman per le frazioni. E’ questa l’iniziativa promossa dal Comune di Desio in collaborazione con l'ANCRS (Associazione Nazionale Combattenti Reduci e Simpatizzanti - Sezione di Desio) in ricordo della fine della Prima Guerra Mondiale e dei Caduti di tutte le Guerre.

IV Novembre, le iniziative promosse dal Comune a Desio

Si terrà domenica 5 novembre il momento celebrativo per commemorare i nostri defunti alla presenza del Sindaco Simone Gargiulo, il Responsabile della Comunità Pastorale di Desio Monsignor Mauro Barlassina, il Comandante della Polizia Locale Cosimo Tafuro e le Autorità dell'Arma dei Carabinieri - Compagnia di Desio. Come tradizione, una corona sarà posizionata in ogni Quartiere, oltre che presso la casa natale del Bersagliere medaglia d’oro Umberto Tagliabue, in ricordo dei Caduti nati e cresciuti in quelle vie.

“Rivolgo un pensiero a quel 4 novembre 1918, giorno in cui si concluse la Prima Guerra mondiale. Un conflitto che ha visto tanti giovani partire per il fronte e rinunciare alla propria vita per un ideale che poi si è trasformato in realtà: l’Italia che oggi conosciamo - ricorda il Primo Cittadino - Un momento dedicato a loro, eroi che dovremmo ricordare anche un semplice gesto, un fiore sulle loro tombe. Questa è anche l’occasione per ringraziare tutte le nostre Forze dell’Ordine, che quotidianamente nelle nostre città sono occupate per la nostra sicurezza, e tutte le associazioni combattentistiche sempre al nostro fianco in varie occasioni”.

Il programma

Il ritrovo dei partecipanti è fissato per le ore 9.00 al Parco della Resistenza in via Fratelli Cervi; alle 9.15 è prevista la partenza del corteo mentre alle 9.30 ci sarà la deposizione della corona d'alloro al Sacrario dei Caduti.

A seguire la santa Messa e poi la partenza del pullman per le frazioni Cascina Bolagnos, Comando Carabinieri (via Caduti di Nassiriya), San Vincenzo, San Carlo, San Giuseppe, San Giorgio, Casa natale del Bersagliere Medaglia d’oro Umberto Tagliabue, dove sarà reso omaggio ai Caduti.

Alla manifestazione sarà presente il Corpo Musicale Pio XI – Città di Desio e vi potrà partecipare tutta la cittadinanza (invitata anche a esporre il tricolore). In caso di maltempo, la manifestazione avrà luogo presso Sala Pertini del palazzo municipale - Ingresso da piazza Don Giussani, consentito fino al raggiungimento della capienza massima.

Il corteo della scuola primaria Gavazzi

Gli alunni e i docenti della scuola primaria Gavazzi organizzano un corteo commemorativo, in programma venerdì 3 novembre in occasione del centenario del Milite Ignoto. Questo il programma:

- ore 15.20 ritrovo al Parco della Resistenza di via Fratelli Cervi;

- ore 15.30 partenza del corteo;

- arrivo alla scuola "Gavazzi";

- deposizione di una corona d'alloro alla statua del Milite Ignoto.