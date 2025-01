Continuano le anticipazioni su Sanremo 2025 che vedremo in tv dall'11 al 15 febbraio. Ieri, domenica 26 gennaio, Carlo Conti ha ufficializzato i duetti e anche una doppia sorpresa, i premi alla carriera.

Iva Zanicchi a Sanremo 2025: riceverà il premio alla carriera

Nel corso del festival infatti saranno due i cantanti che riceveranno il riconoscimento: Antonello Venditti e Iva Zanicchi.

Una vera e propria sorpresa per la cantante che da tanti anni risiede a Lesmo:

I duetti

Carlo Conti ha annunciato ieri anche i duetti. Di seguito l'elenco e le canzoni:

Achille Lauro ed Elodie - Un tributo a Roma con “A mano a mano” (Riccardo Cocciante) e “Folle città” (Loredana Bertè)

Tony Effe e Noemi - "Tutto il resto è noia" (Franco Califano)

Bresh con Cristiano De André - "Crêuza de mä" (Fabrizio De André)

Brunori Sas con Dimartino e Riccardo Sinigallia - "L'anno che verrà" (Lucio Dalla)

Clara con Il Volo - "The sound of silence" (Simon and Garfunkel)

Coma_Cose con Johnson Righeira - "L'estate sta finendo" (Righeira)

Emis Killa con Lazza e il primo violino dell'Orchestra del Teatro alla Scala, Laura Marzadori - "100 messaggi" (Lazza)

Fedez con Marco Masini - "Bella stronza" (Marco Masini)

Francesca Michielin con Rkomi - "La nuova stella di Broadway" (Cesare Cremonini)

Francesco Gabbani con Tricarico - "Io sono Francesco" (Tricarico)

Gaia con Toquinho - “La voglia, la pazzia” (Ornella Vanoni)

Giorgia con Annalisa - "Skyfall" (Adele)

Irama con Arisa - “Say something” (A Great Big World, Christina Aguilera)

Joan Thiele con Frah Quintale - "Che cosa c'è" (Gino Paoli)

Lucio Corsi con Topo Gigio - “Nel blu dipinto di blu” (Domenico Modugno)

Marcella Bella con Mirko e Valerio Lucia, TWIN VIOLINS - “L'emozione non ha voce” (Adriano Celentano)

Massimo Ranieri con i Neri per caso - “Quando” (Pino Daniele)

Modà con Francesco Renga - “Angelo” (Francesco Renga)

Olly con Goran Bregovic e la Wedding and Funeral band - “Il pescatore” (Fabrizio De André)

Rocco Hunt con Clementino - “Yes, I Know My Way” (Pino Daniele)

Rose Villain con Chiello - “Fiori rosa, fiori di pesco” (Lucio Battisti)

Sarah Toscano con il duo Ofenbach - “Overdrive” (Ofenbach feat. Norma Jean Martine)

Serena Brancale con Alessandra Amoroso - “If I Ain’t Got You” (Alicia Keys)

Shablo (con Gué, Tormento e Joshua) con Neffa - mix di "Amor de mi vida" (Sottotono) - “Aspettando il sole” (Neffa)

Simone Cristicchi con Amara - “La cura” (Franco Battiato)

The Kolors con Sal Da Vinci - “Rossetto e caffè” (Sal Da Vinci)

Willie Peyote con Federico Zampaglione e Ditonellapiaga - “Un tempo piccolo” (Franco Califano).

Il regolamento della serata cover

A votare la serata del 14 febbraio 2025 saranno le tre componenti di Giuria: il pubblico con il Televoto, che peserà per 34% sul risultato della gara della puntata; la Giuria della Sala Stampa, Tv e Web e la Giuria delle Radio, che, invece, varranno per il 33%. Sarà dato un premio all’artista vincitore delle Cover, ma la classifica della serata non interferirà sulla votazione generale.