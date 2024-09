La città di Vimercate si prepara a fare un tuffo nel passato con l'attesissima Notte Medievale, in programma per il 21 settembre 2024.

Organizzata dal Comune di Vimercate con il patrocinio di Regione Lombardia, il sostegno di Confcommercio e la partecipazione come sponsor di numerose attività locali, La Notte Medievale trasformerà il cuore della città in un autentico borgo medievale, offrendo a tutti i partecipanti un’immersione totale nell’atmosfera del passato.

La città si trasforma in un borgo medievale: un tuffo nel passato a Vimercate

Il programma sarà ricco di attività e spettacoli; l'evento aprirà ufficialmente alle 17:30 con un suggestivo corteo di artisti e personaggi medievali che sfileranno tra le vie del centro storico, dando il via alle numerose esibizioni itineranti. L’ultima esibizione sarà alle 22:30 con uno spettacolo di fuoco che lascerà tutti i partecipanti senza fiato.

Le vie del centro saranno le cornici dell’evento con bancarelle e animazione itinerante, Piazza Roma, Piazza Santo Stefano e Piazza Castellana, che saranno il cuore degli spettacoli e delle esibizioni.

Falconieri, sbandieratori e molto altro

Durante tutta la serata, si alterneranno grandi nomi dello spettacolo medievale, tra cui I falconieri di La Cascina delle Ali; gli sbandieratori e musici del Rione Borgo Moretta di Alba, gli artisti di Messer Squilibrio, gli equilibristi di Gli Equilibri di Amaranta, La compagnia teatrale I Sonagli di Tagatam e i cavalieri della Compagnia della Spada di Aulla.

Inoltre, sarà possibile degustare specialità enogastronomiche presso gli stand dedicati, con bar, ristoranti e negozi aperti fino a tarda notte.

Un evento per tutta la famiglia, la Notte Medievale è ideata per coinvolgere persone di ogni età. I più piccoli potranno divertirsi in un’area dedicata con giochi in legno, vivendo un’esperienza d’altri tempi, mentre per i più grandi ci saranno spettacoli con artisti di grande talento.

"La “Notte Medievale” è ormai una tradizione consolidata a Vimercate, nasce da un’idea di Confcommercio che anche quest’anno abbiamo voluto supportare stanziando le risorse di bilancio - ha commentato Vittoria Gaudio, Assessore a Commercio Innovazione e Servizi. E’ un evento che offre opportunità di socializzazione e ricadute economiche positive grazie ai numerosi visitatori che attrae. Il programma è molto ricco, espositori e artisti ci offriranno un divertente viaggio indietro nel tempo nel nostro contesto urbano che ben si presta alla rievocazione storica. Un ringraziamento ai promotori, agli uffici comunali e al partner per l’organizzazione, agli sponsor, agli artisti e a tutti coloro che parteciperanno".

Alessandro Barbone, Presidente di Confcommercio Vimercate, aggiunge: “Torna la Notte Medievale a Vimercate, un evento originale ideato anni fa dalla nostra Associazione e molto atteso dai cittadini e dalle imprese di vicinato per la grande affluenza di visitatori e l’importante indotto economico che lo accompagna. Queste manifestazioni sono anche occasione per rinsaldare relazioni con le Istituzioni e sensibilizzare verso politiche di sostegno e sempre maggiore attenzione per le attività commerciali e artigiane.

Per ulteriori informazioni, mappa e programma delle esibizioni, si invita a consultare il sito web www.nottemedievale.it