La Corona Turrita è stata assegnata a quattro soggetti benemeriti. In occasione della Festa di Desio e della cerimonia per la celebrazione del 100esimo Anniversario di Desio - Città, sabato 5 ottobre saranno consegnate le civiche benemerenze dell’anno 2024 a personalità e associazioni che hanno svolto in modo generoso e disinteressato il proprio impegno per la comunità. L’iniziativa si svolgerà in Villa Cusani Traversi Tittoni a partire dalle ore 10 presso Spazio Stendhal, in via Lampugnani 62 a Desio.

La Corona Turrita a quattro desiani benemeriti, la cerimonia il 5 ottobre

Come definito dall’apposita Commissione, che ha esaminato tutte le candidature pervenute, e come successivamente deliberato dalla Giunta Comunale nella seduta del 20 settembre, le benemerenze civiche saranno assegnate a:

• Franco Arienti

Ambito: Attività Sociali

Una figura fondamentale per la Protezione Civile di Desio

• Cristiano Plicato

Ambito: Arti e Cultura

Un artista e pittore poliedrico dal valore culturale indiscusso. Curatore della Donazione Giuseppe Scalvini nel Museo Scalvini in Villa Tittoni a Desio

• Enrico Balestrieri

Ambito: Arti e Cultura

Promotore della cultura musicale e corale con uno spirito di servizio per la comunità. Nel 1987 grazie a lui nasce ufficialmente il Coro Città di Desio, noto in tutta Italia nell’ambito della coralità.

• Missionari Saveriani

Ambito: Solidarietà Umana

Rappresentano la testimonianza di una spiccata solidarietà tra i desiani da quasi 80 anni.

“Questo è un anno straordinario per la nostra città perché celebra il prestigioso anniversario del suo centenario, proprio da quando, il 24 febbraio 1924, fu emesso il Regio Decreto che, riconoscendo il ruolo ed il prestigio del Borgo di Desio, lo insigniva del titolo di CITTA’ – spiega il Sindaco di Desio Simone Gargiulo - Da quel giorno, Desio si pregia di avere nel suo stemma civico la CORONA TURRITA, quale identificativo simbolo di questo status, orgogliosamente ricevuto e vantato con grande fierezza. La vitalità che caratterizza Desio e il valore di molteplici persone più che meritevoli, ha permesso che venisse ideata, la speciale Benemerenza “Corona Turrita”, volta a riconoscere l’impegno profuso da persone ed enti che si sono distinti in diversi settori con iniziative di interesse generale per lo sviluppo tecnico, produttivo, culturale e sociale della Città. La celebrazione sarà inoltre caratterizzata da un apposito Annullo Filatelico creato per l’occasione da Poste Italiane”. “Oggi, Cento anni dopo, ci ritroviamo come Comunità Desiana a festeggiare questo importante traguardo. Una ricorrenza carica di significati – aggiunge l’Assessore alle Politiche Culturali Samantha Baldo - Con grande emozione ci prepariamo a festeggiare la Festa di Desio in un momento così speciale che sa ancor di più di identità. Una desianità ancor più tangibile attraverso le sue Tradizioni che fanno parte della cultura, della storia e della memoria collettiva della Città. Quelle tradizioni che grazie alle associazioni, sempre in prima linea, hanno il sapore della solidarietà”.

Il programma

Alle 10 avrà luogo la presentazione ufficiale dell’evento, con l’Annullo Postale. Alle 11 sarà la volta della cerimonia di consegna delle benemerenze. A seguire l’inaugurazione della Mostra “La Storia siamo noi” di Emanuele Leone presso la Sala Neoclassica.

Per l’occasione sabato 5 e domenica 6 ottobre sarà allestito in piazza Conciliazione uno spazio filatelico temporaneo a cura di Poste Italiane, presso il quale sarà possibile ottenere l’annullo con il timbro dedicato. Esso riproduce lo stemma del Centenario per rappresentare l’importanza della ricorrenza. Presso gli stand saranno inoltre a disposizione, sino a esaurimento, alcune cartoline della “Desio di Ieri” realizzate ad hoc dal Comune di Desio, nate da una collaborazione con il Circolo Fotografico Desiano, che ha fornito un ventaglio di scatti, dal quale sono state scelte cinque immagini significative e rappresentative di un passato di Desio da non dimenticare.

Che cos'è la Corona Turrita

E’ una pubblica distinzione onorifica concessa a persone, enti, istituzioni pubbliche e private, che si sono contraddistinte per impegno e dedizione, attraverso iniziative di interesse generale per lo sviluppo tecnico, produttivo, culturale e sociale della Città, nei settori: Scienza, Lettere, Arti e Cultura; Lavoro; Scuola, Attività Sociali e Sportive; Atti di Coraggio e Solidarietà Umana. La speciale onorificenza consiste nella consegna solenne di un attestato e di una medaglia con il relativo simbolo, che saranno conferite in concomitanza della Festa Patronale e contestualmente verrà ricordata la concessione del titolo di “Città” al borgo di Desio.

Annullo filatelico

Il Logo del Centenario diventa annullo filatelico, bollo speciale pensato per suggellare la ricorrenza della Città di Desio e dare valore al momento celebrativo con l’obiettivo di fermare nel tempo un’immagine di indelebile memoria. “Per guardare fiduciosi al futuro… celebriamo il presente… onorando ed avvalorando il passato…”. E’ questo il principio ispiratore che ha guidato l’Amministrazione Comunale nella scelta delle immagini da rappresentare sulle cinquemila cartoline realizzate per l’occasione. Cinque i soggetti celebrativi ed emblematici individuati, protagonisti di una Desio storica di inizio ‘900.

Ogni immagine è connotazione e simbolo di uno degli ambiti (Panorama, Architettura, Arte e Cultura, Commercio, Industria) capisaldi delle radici della Città e della sua essenza, lungo i quali si è snodato il pensiero di una Comunità che cresce, si evolve, si trasforma...